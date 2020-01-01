На «Ягодині» в авто знайшли приховану контрабанду на понад пів мільйона гривень. ФОТО





Про це



На контроль українець пред’явив товаросупровідні документи, відповідно до яких він перевозив 860 мішків картоплі.



Враховуючи наявні ризики щодо незаконного переміщення товарів через державний кордон прикордонники Луцького загону ініціювали поглиблений огляд зазначеного транспортного засобу.



Згодом спільна прикордонно-митна оглядова група у верхній ніші кабіни водія виявила заховані 10 приладів, що використовують в стоматології – радіовізіографи.



Жодних документів на перевезення цих приладів водій не мав.



Товар на суму 620 тисяч гривень вилучили працівники митниці.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 14 червня, в пункті пропуску «Ягодин» в автомобілі DAF, який прямував з Нідерландів, вилучили контрабанду на пів мільйона гривень.Про це повідомляє пресслужба Держприкордонної служби України.На контроль українець пред’явив товаросупровідні документи, відповідно до яких він перевозив 860 мішків картоплі.Враховуючи наявні ризики щодо незаконного переміщення товарів через державний кордон прикордонники Луцького загону ініціювали поглиблений огляд зазначеного транспортного засобу.Згодом спільна прикордонно-митна оглядова група у верхній ніші кабіни водія виявила заховані 10 приладів, що використовують в стоматології – радіовізіографи.Жодних документів на перевезення цих приладів водій не мав.Товар на суму 620 тисяч гривень вилучили працівники митниці.

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