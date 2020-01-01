Де на Волині не буде світла 16 червня

16 червня жителі деяких населених пунктів Волинської області, перелік яких публікуємо, залишаться без електропостачання через планові вимкнення.Про це повідомляють у Волиньобленерго.1. ПЛ-0.4 від КТП334 с Ниви Губенські з 9.00 до 17.00.Башня, ФАП, ФОП Мадрімов І. М. магазин, с. Губин-2: вул. Прилісна, вул. Зелена, вул. Польова.2. ПЛ-0,4кВ від КТП273 с.Ржищів з 9.00 до 17.00. С. Ржищів.1. Л-1,Л-2 від КТП-131 з 9:30 до 16:30. С.Бужанка, вул. Братів Гайворонських.2. Л-3 від КТП-19 з 10:00 до 17:00. ФАП, магазин, c.Самоволя, вул.Шевченка 1-51.1. ПЛ-0,4 кВ Л-1,Л-2 КТП-170 з 09:30 до 17:00. Магазин, ПП Матвійчук І. В., с. Добре.2. ПЛ-10 кВ Л-59-03 з 09:00 до 17:00. С. Полиці-АТС, ДП СЛАП « К-Каширськагроліс», дитсадок, школа, церква, ПП Пікуль О. С., БК. с. Іваномисель: Медпункт, БК ССТ Полиці. с. Полиці (частково), с. Іваномисель.1. ПЛ 0,4 кВ від КТП-4 з 09:00 до 12:00. С. Прилуцьке - с. Прилуцьке, вул.6-ий Гон,1-30.2. ПЛ 0,4 кВ від КТП-6 з 12:00 до 14:00. С. Прилуцьке – школа, церква, ФОП Мороз Антоніна Андріївна – магазин, с.Прилуцьке, вул.Ківерцівська, 2-16, 18-71, вул.Запольської, 3, 4, 5.3. ПЛ 0,4 кВ від КТП-7 з 14:00 до 16:00. С. Прилуцьке - дитячий садок, ФОП Остапенко Микола Вікторович – магазин, с.Прилуцьке, вул.Ківерцівська,1-17, вул.І.Богуна,1-30, вул.Жовтнева.3. ПЛ 10 кВ Л70-09 з 10:00 до 14:00.ФОП Шевеля Руслана Георгієвна – магазин, ФОП Терещук Інна Георгіївна – стоматкабінет, ФОП Друкачук О.Т. - магазин «Супутник», ФОП Каймакова-Йоджіс Н.В. – магазин «Квіти», ФОП Заєць Віктор Антонович - магазин «Калина», ФОП Коваленко Алла Іванівна - магазин, кафе , ФОП Нелипюк Л.Д. – магазин «Коніка», Ківерцівське МСТ – маг. «Олеся», магазини, Управління соц. захисту населення, ФОП Кінах Святослав Аркадійович – магазин, ТзОВ «Євро Сервіс» - магазин «Світ канцелярії», Сахарук Сергій Андрійович - торговий кіоск, ФОП Красковський Б.В. – магазин, ФОП Мандзюк Тетяна Василівна – магазин, ФОП Гуцуляк Юрій Богданович – магазин, Територіальний центр соціального обслуговування, КП «БТІ-ПЛЮС» Ківерцівської райради – приміщення, ФОП Бурда Лариса Миколаївна – стоматкабінет, ФОП Гаврилюк Ярослав Михайлович – приміщення, ТзОВ «Волиньфарм» - аптека, м.Ківерці: вул.Львівська, пров. Привокзальний, вул.Соборності, 16,17,18,20,22,29, 29/1.4. ПЛ 0,4 кВ від КТП-285 з 09:00 до 17:00. ПрАТ «Волиньобленерго» - Олицька дільниця, смт. Олика, вул. І.Франка, вул. Довженка.5. ПЛ 0,4 кВ від КТП-398 з 09:00 до 17:00. ДВТП «Волиньфармпостач», ФОП Ковальчук Світлана Анатолівна – магазин, ФОП Чечотка Василь Кузьмович – магазин, смт.Цумань, вул.Жовтнева, вул.Грушевського.1. ПЛ-0,4кВ від КТП №258 з 9:00 до 17:00. С.Воля Ковельська.2. ПЛ-0,4кВ від КТП №690 з 9:00 до 17:00. ТзОВ «Продтехопторг» ЛТД, Ковельське РЖКП №2, ФОП Лялькова Т.О., м.Ковель, вул. М.Левицького.3. ПЛ-10кВ Л.89-01, (ТП-181, ТП-394, ТП-242, ТП-205, ТП-182, ТП-596, ТП-712, ТП-183, ТП-87, ТП-218, ТП-218, ТП-610, ТП-239, ТП-240, ТП-399) з 9:00 до 17:00.ФОП Карпюк В.В., ФОП Данилевич О.М., ФОП Шворак Р.Г., АТ «ОГС «ВОЛИНЬГАЗ», Дубівська сільська рада, ФОП Столярчук В.П., СТзОВ «Україна», ФОП Солтис О.М., ФОП Столярчук Р.П., ФОП Янкель А.П., ФОП Місюра О.В., ФОП Кіптик О.О., ПП «Приватбуд», Ковельське МТМО, РГ Різдва Святого Івана Предтечі УПЦ КП, Білинська сільська рада, Відділ освіти Ковельської РДА, РГ Святого Духа Української православної церкви КП, Дубівське споживче товариство, ФО Балецький С.Р., ФО Балак П.С., ФГ «Дуплянка СГК», Церква Християн віри Євангельської, Свято-Різдво Богородична громада Української, православної церкви МП с. Білин, ПАТ «Укртелеком», Волинська філія, ФОП Спичак Т.М., Волинська дирекція АТ «Укрпошта», ФОП Оніщук В.П., Церква Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ КП, ФОП Наконечний П.М., ФОП Шворак П.Є., СТзОВ «Білинське», ФО Жалай М.В., ФОП Матвійчук В.В., ФОП Колотюк П.М., с.Вербка, с.Бахів, с.Колодниця, с.Білин.4. КЛ-0,4кВ від ЗТП №517 з 9:00 до 17:00. М. Ковель, вул.Косачів, 19.1. ПЛ-0,4кВ Л1 від КТП-106 з 9:00 до 17:00. С. Коритниця вул. Шевченка, вул. Набережна, вул. Центральна і прилеглі.2. ПЛ-0,4кВ Л1 від КТП-63 з 9:00 до 17:00. С. Гранатів.3. КТП-84 з 9:00 до 17:00. С. Твориничі.1. ТП-468 Капремонт з 09:00 до 17:00. Вул. Східна 15-39, 14, 24-54, вул. Східномежова, вул. Хрещата, вул. Прилуцька 11-39, 8-38, вул. Вишневецька 33.1. КТП-553 з 09:00 до 17:00. Школа с.Голишів, ФОП Васильковський М.Я., с. Голишів вул. Вишнева, Садова,1-10, С.Стрільців, Я.Галана, с. Новостав, вул. Вишнева.2. КТП-244 з 09:00 до 17:00. Артсвердловина, с. Лаврів вул. Польова, Садова.3. КТП-470 з 09:30 до 17:00. ФОП Романчук Олександр Сергійович, Громада Євангельських Християн Баптистів, ФОП Пільо С.Ф., Луцька центральна районна лікарня, Новостав вул. Набережна, Нова, Вишнева.4. ПЛ-10 кВ Л-112 (КТП-639, 715, 758, 761, 791, 793, 809) з 09:00 до 17:00. ПП Лук’янчук М.П., «Луцькводоканал», СОК «БЛОК» (с. Новостав), Сільський комітет «Голишів» (с. Голишів вул. Северина Наливайка), ФОП Максимук, с. Новостав вул. Нова, с. Боратин вул. Нова, с. Голишів вул. Садова.1. ПЛ-04 КТП-317 з 9:00 до 17:00. С. Масловець.2. КТП-357 з 9:00 до 17:00. Магазини, с. Піща.3. ПЛ-04 КТП-379 з 9:00 до 17:00.Ресторан «Голубі озера», Пекарня с. Шацьк, Магазин «Наш край», Контора Шацьк, Магазин «Книги», магазин будматеріалів, Магазин взуття, Продмаг с.Шацьк, Фото, Центральний, Бар «Квінта», Перукарня, Кафе «Водограй», Податкова інспекція, Безалкогольний цех, Магазин канцелярських товарів «Глобус», Котельня СР. Школи, Кухня СШ Шацьк, Учб. корпус с. Шацьк, Школа, Торговий кіоск «Все для дому», Майстерня, Кафе, Майстерня по ремонту взуття, Магазин Шацьк, Дитсадок №3, Холодильна камера, Майстерня, Бар, Шацьк автостанція, Магазин , Лікарня с. Шацьк, Поліклініка, КНС (центральна), магазин смт.Шацьк, Сервісний центр, смт. Шацьк вул.: Перемоги, Садова, Шковороди, 17 Вересня.1. ПЛ-10 кВ, Л-94-03,та Л-94-04 для ремонту обладнання з 10:00 до 18:00.КТП-158, с. Комарово - Комарівська сільська рада (клуб, дит.садок). Маневицький РВПЗ УДППЗ «Укрпошта», ПАТ «Укртелеком», Волинська філія, Колківське споживче товариство (магазин, башня), Районний відділ освіти (школа, башня, їдальня), ФОП Гаврилюк С.А. (магазин), ФОП Гаврилюк С.А. (КДУ-2), Релігійна громада, Приватне акціонерне товариство «Киїстар», ФОП Сахнюк Михайло Петрович (млин), Маневицький РЦПМСД (ФАП), Молитовний будинок. КТП-412, КТП-154, с. Семки - Старосільська сільська рада (клуб), Колківське споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа), Релігійна громада, Маневицький РЦПМСД (ФАП), КТП-155, с. Куликовичі - Релігійна громада, КТП-156 - ПАТ «Укртелеком» Волинська філія, Районний відділ освіти (майстерня, школа), Релігійна громада, ФОП Туревич Ніна Іванівна (магазин), КТП-157 - Куликовицька сільська рада (башня), Куликовицьке споживче товариство (прод.магазин), Релігійна громада, Маневицький РЦПМСД (ФАП), Куликовицька сільська рада (клуб), Маневицький РВПЗ УДППЗ «Укрпошта» (відділення), ФОП Зарубич Р.І. (магазин, цех), ФОП Шеремет Світлана Іванівна (ларьок № 1, № 2, № 3).КТП-254, с. Комарово. КТП-273, с. Куликовичі - ФОП Гамула В.В. (виробнича база).2. ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-352. З 10:00 до 17:00.Відділ культури Маневицької райдержадміністрації (бібліотека), Прокуратура Волинської області, Управління соціального захисту населення (адмінприміщення), Управління ПФУ в Маневицькому районі (адмінприміщення), ТзОв «Автор», ФОП Детюк О.О. («Ювілейний»), ФОП Детюк О.О. (житловий будинок), ФОП Слобода Т.В. (магазин «Троянда»), ФОП Мефанік Анастасія Григорівна (магазин), смт. Маневичі: вул. Наливайка 1-17.1. КТП-67 з 9:00 до 17:00. Волиньгаз вул. Островського 56, м-н Вікторія, м.Нововолинськ: вул.Княгині Ольги 9-31,32-54, Чайковського 31-53,32-50, Чехова 27,29,24-36.2. ПЛ-0,4 кВ Л-3, Л-7 ТП-14 з 9:00-18:00. УЖК №1, м-н «Люкс», м.Нововолинськ: вул. Соборна 13-49, Грушевського 20-65, Кисіля 14-24, І провулок 1-2, ІІ провулок 2, Толстого 1, Лермонтова 1-2, Самчука 1, Ломоносова 13-15.1. ПЛ-0,4 кВ КТП-410 з 9:00 до 17:00. С. Рудка-Козинська (ГРП, клуб, магазин, АТС, сільська рада, артсвердловина, дитячий садок), с.Рудка-Козинська, вул.Жовтнева, 21-39, 16-38, 2-10, 1-19.2. ПЛ-10 кВ Л69-01 з 9:00 до 17:00. С. Вишеньки магазин( школа, церква, ФАП.), СГПП «Вишеньки» (бригада, артсв-на), с.Носачевичі ТзОВ «Волиньтепло», школа, магазин, церква, Садівниче товариство «Веселка», с.Вишеньки(повністю), с.Носачевичі.вул.Тиха.3. ПЛ-0,4 кВ КТП-323 з 9:00 до 17:00. С. Навіз кіоск, АТС, поштове відділення, ФАП, магазини, притулок, контора с/р, будинок культури, церква, контора СВК, станція зв’язку, с.Навіз, вул.1 Травня, Квітнева, Хмельницького, Тиха, Нагірна.4. ПЛ-0,4 кВ КТП-211 з 9:00 до 17:00. С. Береськ дитячий садок, церква, поштове відділення, с.Береськ вул. Миру, Молодіжна, Л.Українки.5. ПЛ-0,4 кВ КТП-440 з 9:00 до 17:00. С. Топільне, майстерня, магазин, с.Топільне вул. Жовтнева, Першотравнева, Ватутіна.6. ПЛ-0,4 кВ КТП-212 з 9:00 до 17:00. С. Береськ, молоко пункт, ППМ, с.Береськ, вул. Заозерна, Перемоги, Шевченка.7. ПЛ-0,4 кВ КТП-351 з 9:00 до 17:00. С. Немир (торговий кіоск, магазин), с.Немир, вул.Лугова, Ветеранів, Вишнева.8. ПЛ-0,4 кВ КТП-350 з 9:00 до 17:00. С. Немир контора, їдальня, ФАП, контора с/р, клуб, поштове відділення, церква, щкільна їдальня, ППМ. с.Немир вул.Лугова, Шкільна, Молодіжна, Перемоги.9. ПЛ-10 кВ Л43-05 з 9:00 до 17:00. С. Крижівка (повністю), с. Незвір (повністю), с. Луків (повністю), с. Крижівка (повністю), с. Незвір (повністю), с. Луків (повністю).1. КТП-214 з 09-00 до 16-00. с.Смідин, вул: Квітнева, Гагаріна, Б.Хмельницького, Комсомольська, Щорса, Відродження.2. КТП-169 з 09-00 до 16-00. С Дубечне, Вул Довгаля, Підварська, Вишнева, Костючика.1. ПЛ-0,4кВ, КТП-59 з 10:00 до 16:30. Клюська с/р – клуб, церква, ФОП Мороз А.П.- деревообробний цех, ФГ «Клюське» -млин, с.Клюськ.2. ПЛ-10 кВ Л-25-07 від ПС до ЛР-74, КТП-196, КТП-106, КТП-357 з 10:00 до 16:30. Львівська залізниця – туб лікарня, ПП «УКР-ПЕТРОЛЬ» - АЗС, с.м.т.Луків.3. ПЛ-10 кВ Л-25-04 від ПС до ЗТП-309, КТП-113, КТП-119 з 10:00 до 16:30. Новосілківська с/р – млин, клуб, ФАП, ФОП Ковальчук П.Ф.- магазин, с.Окунин, Новосілки.4. ПЛ-0,4кВ, КТП-165 Л-1,2 з 10:00 до 16:30. С. Мочулки вул.Центральна, Лісова.5. ПЛ-0,4кВ, КТП-236 з 10:00 до 16:30. Маковичівська с/р – адмінприміщення, клуб,школа, пождепо,ФАП, пошта, АТС, церква, СВК «Слава» - контора, пекарня, школа, ФОП Шклярук О.М. – магазин, с.Маковичі вул.Перемоги, Майструка