Під Одесою померла спортсменка, якій стало погано під час марафону

Член збірної України з добового бігу Катерина Катющева, яка зникла під час ультрамарафону "Ультра-Трейл Куяльник" в Одеській області, померла в лікарні.Про це повідомив прессекретар Одеської обласної державної адміністрації Денис Соколов у Facebook, - пише Обозреватель.Дівчину знайшли через 8 годин пошуків. Виявилося, що вона отримала тепловий удар, а потім – переохолодження."Інсульт. Лікарі обласної лікарні зробили все, що могли. Самі розумієте, що таке 8 годин без свідомості в пустелі за температури під 40 градусів", – написав Соколов.Спершу підозрювали, що дівчину викрали на автомобілі. На її пошуки були направлені співробітники поліції, кінологи, спецпідрозділ ГУ НП з приладами нічного бачення та прокуратура. Пошукова операція тривала до ночі й завершилися після того, як правоохоронці залучили фахівців кримінального блоку.Пошуки тривали 8 годин за участю майже 40 волонтерів. Катющеву знайшли без свідомості ближче до ночі та госпіталізували.