У волинянина на автобусній зупинці поліція знайшла боєприпаси

У жителів райцентру Маневичі та Іваничівського району поліція вилучила набої.Так, 13 червня, на вулиці посеред дня райцентру Маневичі поліцейські під час поверхневого огляду 23-річного місцевого жителя виявили та вилучили 11 набоїв, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Цього ж дня, на автобусній зупинці у селі Біличі Іваничівського району, правоохоронці вилучили у 41-річного місцевого жителя 23 набої різного калібру.Боєприпаси направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Мова йде про незаконне поводження із бойовими припасами. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Триває слідство.