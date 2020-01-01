У волинянина на автобусній зупинці поліція знайшла боєприпаси
Сьогодні, 20:17
У жителів райцентру Маневичі та Іваничівського району поліція вилучила набої.
Так, 13 червня, на вулиці посеред дня райцентру Маневичі поліцейські під час поверхневого огляду 23-річного місцевого жителя виявили та вилучили 11 набоїв, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Цього ж дня, на автобусній зупинці у селі Біличі Іваничівського району, правоохоронці вилучили у 41-річного місцевого жителя 23 набої різного калібру.
Боєприпаси направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Мова йде про незаконне поводження із бойовими припасами. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Триває слідство.
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Так, 13 червня, на вулиці посеред дня райцентру Маневичі поліцейські під час поверхневого огляду 23-річного місцевого жителя виявили та вилучили 11 набоїв, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Цього ж дня, на автобусній зупинці у селі Біличі Іваничівського району, правоохоронці вилучили у 41-річного місцевого жителя 23 набої різного калібру.
Боєприпаси направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Мова йде про незаконне поводження із бойовими припасами. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Триває слідство.
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