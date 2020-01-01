Українці, які приїздять із Польщі, не зобов'язані проходити обсервацію
Сьогодні, 12:27
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Польща входить до так званої "зеленої" зони, тому громадяни України, які повертаються з цієї країни, не зобов'язані проходи обсервацію.
Про це він сказав під час брифінгу, відповідаючи на питання, чи можна громадянам України в'їхати з Польщі без обов'язкової обсервації, пише "Суспільне".
За його словами, з 15 червня відновлюється міжнародне авіасполучення і зобов'язання щодо самоізоляції визначатиметься відповідно до того, чи належить країна, з якої прибувають люди, до "зеленої" чи до "червоної" зони.
"До зеленої зони входять країни, у яких кількість активних захворювань на 100 тисяч населення становить менше 40. Для країн з гарною епідемічною ситуацією, які входять до зеленої зони, не є обов'язковим проходження обсервації або самоізоляції", — розповів Степанов.
Він зазначив, що обов'язковою є наявність страхового полісу.
"Страхування на випадок захворювання на COVID-19 є обов'язковою умовою, але проходити обсервацію їм не потрібно. Польща належить до тих країн, які входять до зеленої зони, тож обсервація або самоізоляція не потрібна", — додав міністр.
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Про це він сказав під час брифінгу, відповідаючи на питання, чи можна громадянам України в'їхати з Польщі без обов'язкової обсервації, пише "Суспільне".
За його словами, з 15 червня відновлюється міжнародне авіасполучення і зобов'язання щодо самоізоляції визначатиметься відповідно до того, чи належить країна, з якої прибувають люди, до "зеленої" чи до "червоної" зони.
"До зеленої зони входять країни, у яких кількість активних захворювань на 100 тисяч населення становить менше 40. Для країн з гарною епідемічною ситуацією, які входять до зеленої зони, не є обов'язковим проходження обсервації або самоізоляції", — розповів Степанов.
Він зазначив, що обов'язковою є наявність страхового полісу.
"Страхування на випадок захворювання на COVID-19 є обов'язковою умовою, але проходити обсервацію їм не потрібно. Польща належить до тих країн, які входять до зеленої зони, тож обсервація або самоізоляція не потрібна", — додав міністр.
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