Українці, які приїздять із Польщі, не зобов'язані проходити обсервацію





Про це він сказав під час брифінгу, відповідаючи на питання, чи можна громадянам України в'їхати з Польщі без обов'язкової обсервації,



За його словами, з 15 червня відновлюється міжнародне авіасполучення і зобов'язання щодо самоізоляції визначатиметься відповідно до того, чи належить країна, з якої прибувають люди, до "зеленої" чи до "червоної" зони.



"До зеленої зони входять країни, у яких кількість активних захворювань на 100 тисяч населення становить менше 40. Для країн з гарною епідемічною ситуацією, які входять до зеленої зони, не є обов'язковим проходження обсервації або самоізоляції", — розповів Степанов.



Він зазначив, що обов'язковою є наявність страхового полісу.



"Страхування на випадок захворювання на COVID-19 є обов'язковою умовою, але проходити обсервацію їм не потрібно. Польща належить до тих країн, які входять до зеленої зони, тож обсервація або самоізоляція не потрібна", — додав міністр.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Польща входить до так званої "зеленої" зони, тому громадяни України, які повертаються з цієї країни, не зобов'язані проходи обсервацію.Про це він сказав під час брифінгу, відповідаючи на питання, чи можна громадянам України в'їхати з Польщі без обов'язкової обсервації, пише "Суспільне".За його словами, з 15 червня відновлюється міжнародне авіасполучення і зобов'язання щодо самоізоляції визначатиметься відповідно до того, чи належить країна, з якої прибувають люди, до "зеленої" чи до "червоної" зони."До зеленої зони входять країни, у яких кількість активних захворювань на 100 тисяч населення становить менше 40. Для країн з гарною епідемічною ситуацією, які входять до зеленої зони, не є обов'язковим проходження обсервації або самоізоляції", — розповів Степанов.Він зазначив, що обов'язковою є наявність страхового полісу."Страхування на випадок захворювання на COVID-19 є обов'язковою умовою, але проходити обсервацію їм не потрібно. Польща належить до тих країн, які входять до зеленої зони, тож обсервація або самоізоляція не потрібна", — додав міністр.

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