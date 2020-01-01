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Українці, які приїздять із Польщі, не зобов'язані проходити обсервацію

Українці, які приїздять із Польщі, не зобов'язані проходити обсервацію
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Польща входить до так званої "зеленої" зони, тому громадяни України, які повертаються з цієї країни, не зобов'язані проходи обсервацію.

Про це він сказав під час брифінгу, відповідаючи на питання, чи можна громадянам України в'їхати з Польщі без обов'язкової обсервації, пише "Суспільне".

За його словами, з 15 червня відновлюється міжнародне авіасполучення і зобов'язання щодо самоізоляції визначатиметься відповідно до того, чи належить країна, з якої прибувають люди, до "зеленої" чи до "червоної" зони.

"До зеленої зони входять країни, у яких кількість активних захворювань на 100 тисяч населення становить менше 40. Для країн з гарною епідемічною ситуацією, які входять до зеленої зони, не є обов'язковим проходження обсервації або самоізоляції", — розповів Степанов.

Він зазначив, що обов'язковою є наявність страхового полісу.

"Страхування на випадок захворювання на COVID-19 є обов'язковою умовою, але проходити обсервацію їм не потрібно. Польща належить до тих країн, які входять до зеленої зони, тож обсервація або самоізоляція не потрібна", — додав міністр.

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Теги: карантин, обсервація, українці, Польща
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