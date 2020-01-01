В торговому центрі Луцька дівчина вкрала телефон
Сьогодні, 12:45
Дівчина поцупила телефон у Луцьку.
Так, до поліції затефонувала заявниця і повідомила, що з приміщення торгового центру на вулиці Карпенка-Карого невідома особа скоїла крадіжку мобільного телефону, - інформує патрульна поліція Волинської області.
Під час відпрацювання поліцейські на проспекті Грушевського затримали 21-річну жінку, яка причетна до крадіжки.
На місце події для встановлення всіх подальших обставин справи охоронці порядку викликали слідчо-оперативну групу.
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Так, до поліції затефонувала заявниця і повідомила, що з приміщення торгового центру на вулиці Карпенка-Карого невідома особа скоїла крадіжку мобільного телефону, - інформує патрульна поліція Волинської області.
Під час відпрацювання поліцейські на проспекті Грушевського затримали 21-річну жінку, яка причетна до крадіжки.
На місце події для встановлення всіх подальших обставин справи охоронці порядку викликали слідчо-оперативну групу.
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