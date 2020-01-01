В торговому центрі Луцька дівчина вкрала телефон





Так, до поліції затефонувала заявниця і повідомила, що з приміщення торгового центру на вулиці Карпенка-Карого невідома особа скоїла крадіжку мобільного телефону, - інформує патрульна поліція Волинської області.



Під час відпрацювання поліцейські на проспекті Грушевського затримали 21-річну жінку, яка причетна до крадіжки.



На місце події для встановлення всіх подальших обставин справи охоронці порядку викликали слідчо-оперативну групу.

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