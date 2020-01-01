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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Смерть від коронавірусу в Луцьку: чоловік мав супутнє захворювання і пережив інсульт

Смерть від коронавірусу в Луцьку: чоловік мав супутнє захворювання і пережив інсульт
Чоловік, що хворів на коронавірус і помер у Луцьку, мав важке супутнє захворювання і пережив інсульт.

Про це йшлося в понеділок, 15 червня, під час брифінгу в ОДА.

Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак розповіла, що за останню добу на Волині зареєстрували 40 нових випадків COVID-19. Найбільше з них – у Луцьку – 18 (7 медичних працівників). Один випадок хвороби завершився летально.

Помер мешканець Луцька віком 85-років. Лучанин захворів 7-го червня, лікувався амбулаторно. 10-го його госпіталізували в інфекційну лікарню з пневмонією та підозрою на коронавірус. 13-го червня хворобу підтвердили.

Померлий мав важке супутнє захворювання серцево-судинної системи, пережив інсульт.

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Теги: коронавірус, Волинь, брифінг, ОДА
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