Смерть від коронавірусу в Луцьку: чоловік мав супутнє захворювання і пережив інсульт

Чоловік, що хворів на коронавірус і помер у Луцьку, мав важке супутнє захворювання і пережив інсульт.Про це йшлося в понеділок, 15 червня, під час брифінгу в ОДА.Заступниця голови облдержадміністраціїрозповіла, що за останню добу на Волині зареєстрували 40 нових випадків COVID-19. Найбільше з них – у Луцьку – 18 (7 медичних працівників). Один випадок хвороби завершився летально.Помер мешканець Луцька віком 85-років. Лучанин захворів 7-го червня, лікувався амбулаторно. 10-го його госпіталізували в інфекційну лікарню з пневмонією та підозрою на коронавірус. 13-го червня хворобу підтвердили.Померлий мав важке супутнє захворювання серцево-судинної системи, пережив інсульт.