Смерть від коронавірусу в Луцьку: чоловік мав супутнє захворювання і пережив інсульт
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Чоловік, що хворів на коронавірус і помер у Луцьку, мав важке супутнє захворювання і пережив інсульт.
Про це йшлося в понеділок, 15 червня, під час брифінгу в ОДА.
Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак розповіла, що за останню добу на Волині зареєстрували 40 нових випадків COVID-19. Найбільше з них – у Луцьку – 18 (7 медичних працівників). Один випадок хвороби завершився летально.
Помер мешканець Луцька віком 85-років. Лучанин захворів 7-го червня, лікувався амбулаторно. 10-го його госпіталізували в інфекційну лікарню з пневмонією та підозрою на коронавірус. 13-го червня хворобу підтвердили.
Померлий мав важке супутнє захворювання серцево-судинної системи, пережив інсульт.
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Про це йшлося в понеділок, 15 червня, під час брифінгу в ОДА.
Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак розповіла, що за останню добу на Волині зареєстрували 40 нових випадків COVID-19. Найбільше з них – у Луцьку – 18 (7 медичних працівників). Один випадок хвороби завершився летально.
Помер мешканець Луцька віком 85-років. Лучанин захворів 7-го червня, лікувався амбулаторно. 10-го його госпіталізували в інфекційну лікарню з пневмонією та підозрою на коронавірус. 13-го червня хворобу підтвердили.
Померлий мав важке супутнє захворювання серцево-судинної системи, пережив інсульт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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