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У Ковелі викрили два нелегальні пункти прийому металобрухту. ФОТО

У Ковелі викрили два нелегальні пункти прийому металобрухту. ФОТО
У Ковелі поліцейські викрили два пункти прийому металобрухту, які працювали без документів.

Зазначається, що незаконну діяльність в гаражному боксі здійснював 33-річний житель Рівненської області, - інформує Ковельський відділ поліції Волинської області.

Чоловік займався скуповуванням у населення брухту чорних металів без дозвільних документів на такий вид діяльності. Поліцейські вилучили вагове обладнання, вантажопідйомне обладнання, металеві вироби.

У суботу, 13 червня, ковельські поліцейські виявили ще один незаконний пункт прийому металобрухту. На момент перевірки жодних дозвільних документів на прийом металобрухту у власників теж не було.

З місця пригоди вилучили електронні ваги, козловий кран та близько 15 тонн брухту.

За обома фактами нині тривають кримінальні провадження за статтею 213 (Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці попереджають: прийом брухту кольорових і чорних металів фізичними особами, надання приміщень та споруд для розташування незаконних пунктів прийому, схову та збуту металобрухту, а також безпосередня організація незаконних пунктів прийому, схову та збуту металобрухту карається законом. Зокрема, санкція ст. 213 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді штрафу, виправних робіт, обмеження волі строком на один рік або позбавлення волі строком до трьох років.

У Ковелі викрили два нелегальні пункти прийому металобрухту. ФОТО
У Ковелі викрили два нелегальні пункти прийому металобрухту. ФОТО
У Ковелі викрили два нелегальні пункти прийому металобрухту. ФОТО
У Ковелі викрили два нелегальні пункти прийому металобрухту. ФОТО


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Теги: Ковель, металобрухт
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