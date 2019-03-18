У Ковелі викрили два нелегальні пункти прийому металобрухту. ФОТО

У Ковелі поліцейські викрили два пункти прийому металобрухту, які працювали без документів.Зазначається, що незаконну діяльність в гаражному боксі здійснював 33-річний житель Рівненської області, - інформує Ковельський відділ поліції Волинської області.Чоловік займався скуповуванням у населення брухту чорних металів без дозвільних документів на такий вид діяльності. Поліцейські вилучили вагове обладнання, вантажопідйомне обладнання, металеві вироби.У суботу, 13 червня, ковельські поліцейські виявили ще один незаконний пункт прийому металобрухту. На момент перевірки жодних дозвільних документів на прийом металобрухту у власників теж не було.З місця пригоди вилучили електронні ваги, козловий кран та близько 15 тонн брухту.За обома фактами нині тривають кримінальні провадження за статтею 213 (Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом) Кримінального кодексу України.Правоохоронці попереджають: прийом брухту кольорових і чорних металів фізичними особами, надання приміщень та споруд для розташування незаконних пунктів прийому, схову та збуту металобрухту, а також безпосередня організація незаконних пунктів прийому, схову та збуту металобрухту карається законом. Зокрема, санкція ст. 213 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді штрафу, виправних робіт, обмеження волі строком на один рік або позбавлення волі строком до трьох років.