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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

11 працівників РДА на Волині захворіли на коронавірус

11 працівників РДА на Волині захворіли на коронавірус
Розповіли про стан справ у Любешівській РДА, де у працівників виявили коронавірусну інфекцію.

Про це йшлося в понеділок, 15 червня, під час брифінгу в ОДА.

Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак розповіла, що станом на 15 червня зареєстрували 11 випадків коронавірусу серед працівників Любешівської РДА. Усі хворі знаходяться на амбулаторному лікуванні. Стан хворих – задовільний.

«Визначили коло контактних осіб, яких 22 особи. Вони знаходяться на самоізоляції», - сказала посадовиця.

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Загалом у Любешівському районі з початку епідемії зареєстрували 23 випадки COVID-19, 4 особи одужали.

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Теги: РДА, працівники, корронавірус, Любешів
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