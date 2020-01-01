11 працівників РДА на Волині захворіли на коронавірус
Сьогодні, 12:49
Розповіли про стан справ у Любешівській РДА, де у працівників виявили коронавірусну інфекцію.
Про це йшлося в понеділок, 15 червня, під час брифінгу в ОДА.
Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак розповіла, що станом на 15 червня зареєстрували 11 випадків коронавірусу серед працівників Любешівської РДА. Усі хворі знаходяться на амбулаторному лікуванні. Стан хворих – задовільний.
«Визначили коло контактних осіб, яких 22 особи. Вони знаходяться на самоізоляції», - сказала посадовиця.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Троє працівників РДА на Волині захворіли на коронавірус
Загалом у Любешівському районі з початку епідемії зареєстрували 23 випадки COVID-19, 4 особи одужали.
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Про це йшлося в понеділок, 15 червня, під час брифінгу в ОДА.
Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак розповіла, що станом на 15 червня зареєстрували 11 випадків коронавірусу серед працівників Любешівської РДА. Усі хворі знаходяться на амбулаторному лікуванні. Стан хворих – задовільний.
«Визначили коло контактних осіб, яких 22 особи. Вони знаходяться на самоізоляції», - сказала посадовиця.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Троє працівників РДА на Волині захворіли на коронавірус
Загалом у Любешівському районі з початку епідемії зареєстрували 23 випадки COVID-19, 4 особи одужали.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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