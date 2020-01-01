11 працівників РДА на Волині захворіли на коронавірус

Розповіли про стан справ у Любешівській РДА, де у працівників виявили коронавірусну інфекцію.Про це йшлося в понеділок, 15 червня, під час брифінгу в ОДА.Заступниця голови облдержадміністраціїрозповіла, що станом на 15 червня зареєстрували 11 випадків коронавірусу серед працівників Любешівської РДА. Усі хворі знаходяться на амбулаторному лікуванні. Стан хворих – задовільний.«Визначили коло контактних осіб, яких 22 особи. Вони знаходяться на самоізоляції», - сказала посадовиця.Загалом у Любешівському районі з початку епідемії зареєстрували 23 випадки COVID-19, 4 особи одужали.