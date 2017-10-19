У Луцьку лікарня, де діти борються з раком, терміново потребує нових інфузоматів





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Нагадаємо, пів року тому лікарня зверталася з таким же проханням. Утім, з того часу ситуація змінилася не суттєво. У закладі за той час з’явився лише 1 інфузомат, подарований відомим косметологом Оксаною Короткою.



Інфузомати – це спеціальне обладнання, яке забезпечує високоточне дозування ліків і їх рівномірне потрапляння в організм дитини протягом тривалого часу. Прилад дозволяє лікарю задавати програму і регулювати швидкість введення необхідної дози препарату завдяки спеціальній вбудованій електронній системі. Крім того, використання інфузоматів рятує від розвитку побічних реакцій і ускладнень, що є дуже важливим фактором у лікуванні онкологічних захворювань.



Завідувачка педіатричним відділенням №3 з центром дитячої онкогематології Волинського обласного дитячого територіального медичного об’єднання Яна Рижко пояснює, що в процесі лікування онкологічних хвороб потреба у чітко дозованому введенні лікарських засобів виникає щоденно. Тут перевага інфузоматів над звичайними краплинними системами – суттєва. Вбудована електрона система дозволяє задати певну програму. Можна точно розраховувати дозування, керувати швидкістю подачі препаратів та навантаженням. При використанні інфузоматів для введенні хіміотерапії зменшується медикаментозне навантаження на самого пацієнта.



Інфузомат можна, до того ж, використовувати не лише для хіміотерапії, але й для інших необхідних маленьким пацієнтам Онкогематологічного центру лікарських засобів, розчинів та поживних речовин.



«Через те, що обладнання вийшло з ладу, інфузомати у процесі введення препаратів починають подавати сигнал, що інфузія надходить неналежним чином. Тож, аби інфузія надходила за той часовий проміжок, який передбачений, медсестри змушені змінювати одні інфузомати на інші. Загалом кожних 3-4 години змінюємо інфузомат, аби не було збоїв. Ремонтувати старі інфузомати ніхто й не хоче братися, бо вони вже просто вичерпали свій ресурс через тривалий термін експлуатації», – пояснює Яна Рижко.



Медик додає, що заклад гостро відчуває потребу щонайменше у 5 нових інфузоматах. Саме така кількість дозволить забезпечити цим обладнанням хоча б ті палати, у яких зазвичай перебувають діти з онкогематологічними недугами у вкрай важкому стані.



За словами лікарки, у 2020 році в Онкогематологічному центрі – 17 нових маленьких пацієнтів. Це діти, у яких вперше діагностували онкогематологічні хвороби.



«Ця кількість більша, ніж за аналогічний період минулого року. Для успішного лікування ці діти потребують не лише медпрепаратів, але і якісного обладнання для максимально ефективного введення цих препаратів», – запевняє Яна Рижко.



Зауважимо, що Онкогематологічний центр – єдиний медичний заклад на Волині, де лікують онкохворих дітей.



Аналіз ринку медичного обладнання засвідчив, що ціна одного якісного інфузомата – приблизно 70 тисяч гривень.



"Звертаємося до небайдужих волинян та соціально відповідального бізнесу краю! Допоможіть подбати про здоров’я нашого майбутнього! Пандемія продемонструвала, щоб біда об’єднує! Бізнесмени та підприємці купували й продовжують купувати апарати штучної вентиляції легенів, гемологічні аналізатори та інше обладнання, необхідне для діагностики та підтримки життя і здоров’я волинян! Утім, на жаль, коронавірус – не єдина небезпека. Рак і гематологічні хвороби також потребують уваги! Ми віримо, що з вашою допомогою зможемо купити нові інфузомати швидко. Адже необхідну суму можна зібрати, навіть якщо кожен третій волинянин пожертвує лише одну гривню", - йдеться у дописі.



Надати фінансову допомогу на придбання інфузоматів для дітей, які проходять лікування в Онкогематологічному центрі Волинської обласної дитячої лікарні, можна за такими реквізитами:



ПриватБанк:

поточний рахунок – UA043034400000026006055501466,

МФО – 303440.

ЄДРПОУ – 37537784

Отримувач: Благодійний фонд “СТОПРАК”.



ПАТ “Кредобанк”:



ЄДРПОУ – 37537784

МФО – 325365

розрахунковий рахунок – UA933253650000000000651001001

Отримувач: Благодійний фонд “СТОПРАК”.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Онкогематологічний центр Волинського обласного дитячого територіального медичного об’єднання має гостру потребу в новому обладнанні для введення хіміотерапії маленьким пацієнтам медичного заклад – інфузійних насосах (інфузоматах).Про це повідомляють на сторінці Благодійного фонду "Стопрак".Нагадаємо, пів рокуже проханням. Утім, з того часу ситуація змінилася не суттєво. У закладі за той час з’явився лише 1 інфузомат, подарований відомим косметологомІнфузомати – це спеціальне обладнання, яке забезпечує високоточне дозування ліків і їх рівномірне потрапляння в організм дитини протягом тривалого часу. Прилад дозволяє лікарю задавати програму і регулювати швидкість введення необхідної дози препарату завдяки спеціальній вбудованій електронній системі. Крім того, використання інфузоматів рятує від розвитку побічних реакцій і ускладнень, що є дуже важливим фактором у лікуванні онкологічних захворювань.Завідувачка педіатричним відділенням №3 з центром дитячої онкогематології Волинського обласного дитячого територіального медичного об’єднанняпояснює, що в процесі лікування онкологічних хвороб потреба у чітко дозованому введенні лікарських засобів виникає щоденно. Тут перевага інфузоматів над звичайними краплинними системами – суттєва. Вбудована електрона система дозволяє задати певну програму. Можна точно розраховувати дозування, керувати швидкістю подачі препаратів та навантаженням. При використанні інфузоматів для введенні хіміотерапії зменшується медикаментозне навантаження на самого пацієнта.Інфузомат можна, до того ж, використовувати не лише для хіміотерапії, але й для інших необхідних маленьким пацієнтам Онкогематологічного центру лікарських засобів, розчинів та поживних речовин.«Через те, що обладнання вийшло з ладу, інфузомати у процесі введення препаратів починають подавати сигнал, що інфузія надходить неналежним чином. Тож, аби інфузія надходила за той часовий проміжок, який передбачений, медсестри змушені змінювати одні інфузомати на інші. Загалом кожних 3-4 години змінюємо інфузомат, аби не було збоїв. Ремонтувати старі інфузомати ніхто й не хоче братися, бо вони вже просто вичерпали свій ресурс через тривалий термін експлуатації», – пояснює Яна Рижко.Медик додає, що заклад гостро відчуває потребу щонайменше у 5 нових інфузоматах. Саме така кількість дозволить забезпечити цим обладнанням хоча б ті палати, у яких зазвичай перебувають діти з онкогематологічними недугами у вкрай важкому стані.За словами лікарки, у 2020 році в Онкогематологічному центрі – 17 нових маленьких пацієнтів. Це діти, у яких вперше діагностували онкогематологічні хвороби.«Ця кількість більша, ніж за аналогічний період минулого року. Для успішного лікування ці діти потребують не лише медпрепаратів, але і якісного обладнання для максимально ефективного введення цих препаратів», – запевняє Яна Рижко.Зауважимо, що Онкогематологічний центр – єдиний медичний заклад на Волині, де лікують онкохворих дітей.Аналіз ринку медичного обладнання засвідчив, що ціна одного якісного інфузомата – приблизно 70 тисяч гривень."Звертаємося до небайдужих волинян та соціально відповідального бізнесу краю! Допоможіть подбати про здоров’я нашого майбутнього! Пандемія продемонструвала, щоб біда об’єднує! Бізнесмени та підприємці купували й продовжують купувати апарати штучної вентиляції легенів, гемологічні аналізатори та інше обладнання, необхідне для діагностики та підтримки життя і здоров’я волинян! Утім, на жаль, коронавірус – не єдина небезпека. Рак і гематологічні хвороби також потребують уваги! Ми віримо, що з вашою допомогою зможемо купити нові інфузомати швидко. Адже необхідну суму можна зібрати, навіть якщо кожен третій волинянин пожертвує лише одну гривню", - йдеться у дописі.Надати фінансову допомогу на придбання інфузоматів для дітей, які проходять лікування в Онкогематологічному центрі Волинської обласної дитячої лікарні, можна за такими реквізитами:

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