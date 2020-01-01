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Волинянин, який потрощив три автівки на парковці, заплатить штраф

Волинянин, який потрощив три автівки на парковці, заплатить штраф
Чоловік, який у стані алкогольного сп’яніння потрощив три автомобілі на парковці у Нововолинську, заплатить штраф.

10-го червня Нововолинський міський суд виніс вирок. Документ опублікований в Єдиному реєстрі судових рішень, - пише Буг.

Зазначають, що 31-го грудня 2019 року близько 22:00 чоловік на автомобільній парковці, що розташована поблизу Собору пошкодив автомобілі.

У машині Pegeot Partner розбив дзеркало заднього виду вартістю 1000 гривень, у Ford Focus – передню ліву фару та деформував кришку капота, завдавши збитків на суму 4000 гривень. Також хуліган пошкодив ВАЗ 21093, наносячи удари кулаками та ногами, на 2000 гривень.

На місці вчинення злочину був затриманий сторонніми громадянами. Його дії кваліфіковано за статтею 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

У судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю. Суд призначив штраф у розмірі 9 350 гривень.

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: авто, парковка, штраф, Волинь
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