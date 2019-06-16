У волинському місті до Дня батька запустили онлайн-флешмоб
Сьогодні, 18:18
Щорічно у третю неділю червня відзначається День батька. Щоб привернути увагу до важливості ролі батька для виховання та розвитку дитини, культурно-мистецький центр Володимира пропонує взяти участь в новому онлайн-флешмобі.
Про це йдеться на сайті міськради.
Для участі необхідно на фейсбук-сторінці Культурно-мистецького центру опублікувати фото, яке описує, як активно ви проводите час зі своїм татом.
Зазначають, флешмоб триватиме до 21-го червня. Переможе і стане власником призу учасник, чиї фото отримають найбільше “вподобайок”.
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Про це йдеться на сайті міськради.
Для участі необхідно на фейсбук-сторінці Культурно-мистецького центру опублікувати фото, яке описує, як активно ви проводите час зі своїм татом.
Зазначають, флешмоб триватиме до 21-го червня. Переможе і стане власником призу учасник, чиї фото отримають найбільше “вподобайок”.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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