У волинському місті до Дня батька запустили онлайн-флешмоб





Про це



Для участі необхідно на



Зазначають, флешмоб триватиме до 21-го червня. Переможе і стане власником призу учасник, чиї фото отримають найбільше “вподобайок”.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Щорічно у третю неділю червня відзначається День батька. Щоб привернути увагу до важливості ролі батька для виховання та розвитку дитини, культурно-мистецький центр Володимира пропонує взяти участь в новому онлайн-флешмобі.Про це йдеться на сайті міськради.Для участі необхідно на фейсбук-сторінці Культурно-мистецького центру опублікувати фото, яке описує, як активно ви проводите час зі своїм татом.Зазначають, флешмоб триватиме до 21-го червня. Переможе і стане власником призу учасник, чиї фото отримають найбільше “вподобайок”.

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