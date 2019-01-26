18 юнаків з Ковельщини відправили служити до лав армії





Про це



Підтримати хлопців прийшли представники міської та районної влади, духовенства, батьки, друзі.



Звернувся до майбутніх солдатів військовий комісар Сергій Гладун, який побажав їм з честю та гідністю виконати обов’язок захисника України. Він повідомив, що хлопці поїдуть до збірного пункту обласного військкомату. Тут їм повідомлять про результати проведеного тестування на Covid-19. У кого виникнуть проблеми зі здоров’ям, до війська не йтимуть. Перед відправленням до військових частин, новобранці пройдуть відповідну підготовку у навчальному центрі.



Майбутніх війсковослужбовців благословив декан Свято-Дмитрівського округу Православної Церкви України, протоієрей Анатолій Александрук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні у Ковельському об’єднаному міському військовому комісаріаті на строкову службу провели групу юнаків. У рамках весняного призову, терміни якого були перенесені, 18 мешканців Ковеля і Ковельського району поповнять лави Збройних Сил.Про це повідомляють у пресслужбі Ковельської міськради.Підтримати хлопців прийшли представники міської та районної влади, духовенства, батьки, друзі.Звернувся до майбутніх солдатів військовий комісар, який побажав їм з честю та гідністю виконати обов’язок захисника України. Він повідомив, що хлопці поїдуть до збірного пункту обласного військкомату. Тут їм повідомлять про результати проведеного тестування на Covid-19. У кого виникнуть проблеми зі здоров’ям, до війська не йтимуть. Перед відправленням до військових частин, новобранці пройдуть відповідну підготовку у навчальному центрі.Майбутніх війсковослужбовців благословив декан Свято-Дмитрівського округу Православної Церкви України, протоієрей

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