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Для випускників, які цього року не вступатимуть до вишів, скасують ЗНО

Для випускників, які цього року не вступатимуть до вишів, скасують ЗНО
Державну підсумкову атестацію у формі ЗНО можуть не проходити випускники, які не планують у цьому році вступати до вищих навчальних закладів. 

Про це заявила виконувачка обов’язків міністра освіти Любомира Мандзій, - пише ТСН.

За її словами, вже найближчим часом буде ухвалений законопроект про COVID-19 і в ньому буде окремий пункт саме про випускників, яких звільнять від складання державної підсумкової атестації, у разі, якщо вони не будуть мати бажання вступати до ВНЗ цього року. 

Свої атестати вони отримають вже цього місяця. Також за даними урядовців, цей крок може зменшити навантаження на центри тестування приблизно на 30%

Нагадаємо, що уряд неочікувано скасував проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання, яке мало відбутися 15 і 17 червня. Міносвіти обіцяє, що вступники все ж зможуть пройти тестування самостійно. Треба лише зайти в особистий кабінет центру оцінювання якості освіти. Об 11 годині 15 червня вступники отримують там тест і бланки відповідей з української мови та літератури. Об 11 годині 17 червня – з інших предметів. Свої відповіді треба буде внести в сервіс визначення результатів до 19 червня на тому ж сайті, а згодом отримати результат.

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Теги: ЗНО, випускники
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