Волинянка поділилася секретом вирощування грибів в домашніх умовах

Наталія Кивлюк цього року вже не купує печериці на ринку, адже навчилась вирощувати свої улюблені гриби просто у квартирі.



Про це



Хоч і каже, що коли придбала в інтернеті міцелій печериць, то мало вірила у те, що з цього щось вийде, адже на той час уже мала невдалий досвід. Але тепер натішитись не може смачними грибами, вирощеними у домашніх умовах.



– Замовляла колись міцелій у журналі «Сільський вісник», але там процес вирощування був досить складний, адже спершу пеньок потрібно було замочити, потім тримати його в теплі, згодом «начинити» міцелієм та довго чекати, поки гриби проростуть. В результаті, цей пеньок рік у мене пролежав і гриби на ньому так і не з’явились. Думала, що і цього разу нічого не вийде, – розповідає жінка.



Оскільки на балконі було холодно, Наталія помістила грибницю ( коробку з компостом, засіяним міцелієм) у комірчину. Минуло трохи більше місяця, як нарешті крізь торф, яким потрібно посипати грибницю, проклюнулись маленькі грибочки. Радості Наталії не було меж, адже печериці почали рости як на дріжджах і вже невдовзі вона зібрала перший врожай вагою близько півтора кілограма, яким із задоволенням поласували усією родиною. Минув тиждень і в грибниці почали з’являтись нові печериці. Виробники обіцяють, що з одного брикету можна зібрати від трьох до п’яти урожаїв.



– Зараз тільки з роботи приходжу і одразу біжу дивитись як там мої «дітки», – сміючись, розповідає Наталія. – Чоловік каже, що я так до собаки не заглядаю, як до своїх грибів. Ніколи не думала, що отримуватиму від цього таке задоволення! Дуже рада, що тепер не треба щоразу бігти до магазину за печерицями, адже готую їх досить часто, особливо на грилі до м’яса – це страва номер один.



Догляд за печерицями зовсім нескладний: температура повітря в приміщенні, де стоятиме коробка з міцелієм має бути близько 20 градусів, через 20-30 днів компост має побіліти, тоді присипати його торфом. Після цього перші п’ять днів грунт поливають 100 мілілітрами води на добу, на 6-7 день – 200 вливають мілілітрів на добу, а далі поливати не потрібно, доки печериці не дозріють. Дві-три години на добу шампіньйони потрібно виносити на світло (можна і штучне). Гриби також люблять хорошу вентиляцію, проте допускати протягів не можна.



Печериці не зрізають, як ми звикли робити в лісі, правильно збирати їх викручуванням. Вони є пліснявими грибами та не мають кореневої системи, грибниця в такому випадку не пошкоджується і на цьому місці незабаром наростає новий гриб. А ось залишки зрізаного шампіньйона можуть загнивати, приваблюючи комах. Порожні місця після збору врожаю потрібно засипати покривним грунтом і злегка полити. Урожайність шампіньйонів за місяць – до 10 кілограмів з одного квадратного метра. Після збору врожаю через 1,5-2 тижні гриби з’являються знову.



Наталія спершу взяла на пробу три кілограми грибниці з міцелієм і, переконавшись, що гриби з нього таки ростуть, замовила для своєї мами, яка живе у приватному будинку, 25-кілограмовий набір. Ціна його досить невелика, – 250 гривень, враховуючи те, скільки з нього можна зібрати печериць, котрі на ринку чи у супермаркеті коштують близько 50 гривень.



За смаковими якостями печериці, вирощені у домашніх умовах, не поступаються магазинним, а навіть їх перевершують, запевняє Наталія. Адже можна бути упевненим, що в таких грибах точно нема ніякої хімії та й самому можна регулювати рівень їхньої зволоженості. Якщо покупні печериці виділяють багато води під час термічної обробки, то домашні, котрі перед зрізанням не поливають водою, більш сухі і мають неперевершений грибний аромат.



Таким чином, якщо для мешканців багатоповерхівок грибниця на балконі чи у коморі може стати у нагоді для власного споживання, то власники приватних будинків цілком можуть вирощувати у більших обсягах на продаж, організувавши власну міні-ферму. Окрім печериць, в домашніх умовах можна вирощувати і гливи та інші гриби.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Володимирчанкацього року вже не купує печериці на ринку, адже навчилась вирощувати свої улюблені гриби просто у квартирі.Про це пише "Слово правди".Хоч і каже, що коли придбала в інтернеті міцелій печериць, то мало вірила у те, що з цього щось вийде, адже на той час уже мала невдалий досвід. Але тепер натішитись не може смачними грибами, вирощеними у домашніх умовах.– Замовляла колись міцелій у журналі «Сільський вісник», але там процес вирощування був досить складний, адже спершу пеньок потрібно було замочити, потім тримати його в теплі, згодом «начинити» міцелієм та довго чекати, поки гриби проростуть. В результаті, цей пеньок рік у мене пролежав і гриби на ньому так і не з’явились. Думала, що і цього разу нічого не вийде, – розповідає жінка.Оскільки на балконі було холодно, Наталія помістила грибницю ( коробку з компостом, засіяним міцелієм) у комірчину. Минуло трохи більше місяця, як нарешті крізь торф, яким потрібно посипати грибницю, проклюнулись маленькі грибочки. Радості Наталії не було меж, адже печериці почали рости як на дріжджах і вже невдовзі вона зібрала перший врожай вагою близько півтора кілограма, яким із задоволенням поласували усією родиною. Минув тиждень і в грибниці почали з’являтись нові печериці. Виробники обіцяють, що з одного брикету можна зібрати від трьох до п’яти урожаїв.– Зараз тільки з роботи приходжу і одразу біжу дивитись як там мої «дітки», – сміючись, розповідає Наталія. – Чоловік каже, що я так до собаки не заглядаю, як до своїх грибів. Ніколи не думала, що отримуватиму від цього таке задоволення! Дуже рада, що тепер не треба щоразу бігти до магазину за печерицями, адже готую їх досить часто, особливо на грилі до м’яса – це страва номер один.Догляд за печерицями зовсім нескладний: температура повітря в приміщенні, де стоятиме коробка з міцелієм має бути близько 20 градусів, через 20-30 днів компост має побіліти, тоді присипати його торфом. Після цього перші п’ять днів грунт поливають 100 мілілітрами води на добу, на 6-7 день – 200 вливають мілілітрів на добу, а далі поливати не потрібно, доки печериці не дозріють. Дві-три години на добу шампіньйони потрібно виносити на світло (можна і штучне). Гриби також люблять хорошу вентиляцію, проте допускати протягів не можна.Печериці не зрізають, як ми звикли робити в лісі, правильно збирати їх викручуванням. Вони є пліснявими грибами та не мають кореневої системи, грибниця в такому випадку не пошкоджується і на цьому місці незабаром наростає новий гриб. А ось залишки зрізаного шампіньйона можуть загнивати, приваблюючи комах. Порожні місця після збору врожаю потрібно засипати покривним грунтом і злегка полити. Урожайність шампіньйонів за місяць – до 10 кілограмів з одного квадратного метра. Після збору врожаю через 1,5-2 тижні гриби з’являються знову.Наталія спершу взяла на пробу три кілограми грибниці з міцелієм і, переконавшись, що гриби з нього таки ростуть, замовила для своєї мами, яка живе у приватному будинку, 25-кілограмовий набір. Ціна його досить невелика, – 250 гривень, враховуючи те, скільки з нього можна зібрати печериць, котрі на ринку чи у супермаркеті коштують близько 50 гривень.За смаковими якостями печериці, вирощені у домашніх умовах, не поступаються магазинним, а навіть їх перевершують, запевняє Наталія. Адже можна бути упевненим, що в таких грибах точно нема ніякої хімії та й самому можна регулювати рівень їхньої зволоженості. Якщо покупні печериці виділяють багато води під час термічної обробки, то домашні, котрі перед зрізанням не поливають водою, більш сухі і мають неперевершений грибний аромат.Таким чином, якщо для мешканців багатоповерхівок грибниця на балконі чи у коморі може стати у нагоді для власного споживання, то власники приватних будинків цілком можуть вирощувати у більших обсягах на продаж, організувавши власну міні-ферму. Окрім печериць, в домашніх умовах можна вирощувати і гливи та інші гриби.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію