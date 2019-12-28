Обіцяють 300 мільйонів євро інвестицій і сотні робочих місць: на Волині будуватимуть вітрову електростанцію

Об'єкти для отримання вітрової енергії мають намір побудувати ТзОВ "Волинь Вест Вінд - 2" та ТзОВ "Волинь Вест Вінд -3" на териториторії Затурцівської ОТГ Локачинського району.Про це повідомляє Волинська обласна рада.Об'єкти будуть встановлені за межами населених пунктів за 700 м від житлової забудови з дотриманням вимог українського законодавства.Представники компаній заявляють, що залучать в область 300 мільйонів євро інвестицій та створять сотні високооплачуваних робочих місць.За умови врегулювання всіх формальностей, вітропарк потужністю 106МВт може бути введений в експлуатацію в 2022 році. Орієнтовний термін експлуатації вітрової електростанції – 20 років.Сьогодні, 15 червня, питання обговорювали на робочій нараді за участю голови облради, голови ОДАта очільника Локачинської РДА. Потенційні інвестори переконували волинську владу, що вітрова енергетика в Україні в перспективі постійно збільшуватиме частину альтернативної енергетики в енергетичному балансі України. З їхніх слів Волинь має значний природний потенціал для реалізації вітроенергетичних проєктів.Стартувати з будівництвом вітрової електростанції в Локачинському районі поки заважають формальні причини. Зокрема, в районі не затверджено Схеми планування території, без якої не можна розробити детального плану території розміщення об'єктів альтернативної енергетики, як того вимагає Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності". Затвердження Схеми планування території району - компетенція районних депутатів. Є сподівання, що обранці громади розглянуть питання на найближчій сесії районної ради. Компанія-інвестор зі свого боку гарантує дотримання законодавства та порядність. Про це більше детально зазначать у Меморандумі про співпрацю, який інвестори планують підписати з облдержадміністрацією. Голова ОДА Юрій Погуляйко вважає, що реалізація проєкту слугуватиме стимулом для розвитку місцевої економіки.Голова обласної ради Ірина Вахович також підтримує цей проєкт і закликає всі сторони, які задіяні в його реалізації, консолідуватися та сприяти залученню інвестиції."Вітрова електростанція забезпечать Локачинський район новими робочими місцями, а також значними надходженнями до бюджету. Але важливо, де буде зареєстрована компанія, бо від цього залежить, куди будуть сплачуватися податки. В Локачинському районі сьогодні видобувають газ, але місцеві бюджети від цієї діяльності ніякої вигоди не мають. Тому ми рекомендуємо виконавчій владі області при підписанні Меморандуму про співпрацю з компанією-інвестором обов'язково врегулювати питання реєстрації підприємства", - зауважила Ірина Вахович.Нагадаємо, раніше. Утім, попередньо інформуали, що її збудують вже у 2021 році й передбачали створення лише 30 робочих місць. Натомість тепер введення станції в експуатацію відтермінували на рік й обіцяють створення значно більшої кількості робочих місць.