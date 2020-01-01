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Різко впав рівень води: вандали пошкодили гідроспоруду у Луцьку. ФОТО

Різко впав рівень води: вандали пошкодили гідроспоруду у Луцьку. ФОТО
Сьогодні вранці до групи оперативного реагування надійшло звернення від мешканців вулиці Ветеранів та проспекту Відродження про різке зниження рівня води у штучній водоймі у парку ім.900-річчя міста Луцька.

Про це повідомляє Луцька міська рада.

Зокрема, вони повідомили про неприємний запах від водойми та окремі випадки загибелі риби.

Працівники відділу екології оперативно здійснили виїзд та провели огляд водойми. За результатами огляду встановили, що причиною різкого зниження рівня води у водоймі стало знищення вандалами 3-х шандор, які регулюють рівень води у ставку.

Працівники ЛСКАП “Луцькспецкомунтранс” провели перевірку мереж зливової каналізації, яка виведена у заплаву річки Сапалаївка в районі вулиці Ветеранів та проспекту Відродження. Сторонніх (господарсько-фекальних стоків) у мережі не виявили.

Зауважили, неприємний запах є пов’язаний із випаровуванням мулу на берегах обмілілої водойми та явищем евтрифікаці (розвитку синьо-зелених бактерій), цвітінням води, надмірним розвитком водної рослинності, що веде до зниження рівня кисню у водоймі та загибелі живих організмів.

Вже до обіду працівники КП “Парки та сквери м.Луцька” гідротехнічну споруду відремонтували.

Як зазначають, рівень води у водоймі відновиться протягом найближчих днів.

Різко впав рівень води: вандали пошкодили гідроспоруду у Луцьку. ФОТО
Різко впав рівень води: вандали пошкодили гідроспоруду у Луцьку. ФОТО
Різко впав рівень води: вандали пошкодили гідроспоруду у Луцьку. ФОТО
Різко впав рівень води: вандали пошкодили гідроспоруду у Луцьку. ФОТО

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Теги: вандали, гідроспоруда, загибель риби
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