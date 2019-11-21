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На Волині усіх призовників тестуватимуть на коронавірус. ВІДЕО

На Волині усіх призовників тестуватимуть на коронавірус. ВІДЕО
15 червня на Волині стартував весняний призов. Усіх призовників, а їх в області - 535, тестуватимуть на COVID-19.

Про це розповів Суспільному заступник обласного військового комісара Ігор Підлісний.

Обов'язкове тестування на коронавірус - нова вимога МОЗ України, каже Ігор Підлісний.

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У військоматі розповіли, що 343 хлопців будуть призвані до Збройних Сил України, решта - до інших військових формувань. Зокрема, у Нацгвардію, Держприкордонслужбу та Державна службу транспорту України.

Цього року через карантин призовна кампанія триватиме по 31 липня.

Деталі – у відео:


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Теги: призов, Волинь
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