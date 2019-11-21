На Волині усіх призовників тестуватимуть на коронавірус. ВІДЕО
Сьогодні, 16:17
15 червня на Волині стартував весняний призов. Усіх призовників, а їх в області - 535, тестуватимуть на COVID-19.
Про це розповів Суспільному заступник обласного військового комісара Ігор Підлісний.
Обов'язкове тестування на коронавірус - нова вимога МОЗ України, каже Ігор Підлісний.
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У військоматі розповіли, що 343 хлопців будуть призвані до Збройних Сил України, решта - до інших військових формувань. Зокрема, у Нацгвардію, Держприкордонслужбу та Державна службу транспорту України.
Цього року через карантин призовна кампанія триватиме по 31 липня.
Деталі – у відео:
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Про це розповів Суспільному заступник обласного військового комісара Ігор Підлісний.
Обов'язкове тестування на коронавірус - нова вимога МОЗ України, каже Ігор Підлісний.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: 18 юнаків з Ковельщини відправили служити до лав армії
У військоматі розповіли, що 343 хлопців будуть призвані до Збройних Сил України, решта - до інших військових формувань. Зокрема, у Нацгвардію, Держприкордонслужбу та Державна службу транспорту України.
Цього року через карантин призовна кампанія триватиме по 31 липня.
Деталі – у відео:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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