На Старому ринку підприємці збудували барикади із шин. ФОТО. ВІДЕО





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Підприємці привезли шини, аби не допустити демонтаж 12 торгових кіосків на вулиці Замковій з правого боку дороги, що прямує до Луцького Замку, розповів суспільному представник підприємців Михайло Степанюк.



Нагадаємо, рішення про це прийняли 12 червня на позачерговому засіданні виконкому Луцької міськради.



"Нам важливо не тільки зберегти цю сторону, але й зберегти робочі місця. Тому що тут закрилися і люди виїхали за кордон заробляти гроші. У нас роботи немає. На осінь тут взагалі буде плачевна ситуація", - каже підприємець Іван Мельник.



Директорка департаменту муніципальної варти Луцька Юлія Сиротинська розповіла: понад 500 металевих конструкцій демонтували на території КП “Луцькі ринки”, включаючи торгові ряди. Каже: нині триває знесення контейнерів по вулиці Замковій.



Фото - із сторінки "Європейський Центральний ринок" у Facebook.



Детальніше - у сюжеті.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Центральному ринку у Луцьку підприємці поставили барикади із шин, на контейнери вивісили державні прапори. Працівники ринку протестують проти знесення торгових точок.Про це йдеться у сюжеті "Суспільне Волині".Підприємці привезли шини, аби не допустити демонтаж 12 торгових кіосків на вулиці Замковій з правого боку дороги, що прямує до Луцького Замку, розповів суспільному представник підприємців Михайло Степанюк.Нагадаємо, рішення про це прийняли 12"Нам важливо не тільки зберегти цю сторону, але й зберегти робочі місця. Тому що тут закрилися і люди виїхали за кордон заробляти гроші. У нас роботи немає. На осінь тут взагалі буде плачевна ситуація", - каже підприємець Іван Мельник.Директорка департаменту муніципальної варти Луцькарозповіла: понад 500 металевих конструкцій демонтували на території КП “Луцькі ринки”, включаючи торгові ряди. Каже: нині триває знесення контейнерів по вулиці Замковій.Фото - із сторінки "Європейський Центральний ринок" у Facebook.Детальніше - у сюжеті.

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