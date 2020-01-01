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На Старому ринку підприємці збудували барикади із шин. ФОТО. ВІДЕО

На Старому ринку підприємці збудували барикади із шин. ФОТО. ВІДЕО
На Центральному ринку у Луцьку підприємці поставили барикади із шин, на контейнери вивісили державні прапори. Працівники ринку протестують проти знесення торгових точок.

Про це йдеться у сюжеті "Суспільне Волині".

Підприємці привезли шини, аби не допустити демонтаж 12 торгових кіосків на вулиці Замковій з правого боку дороги, що прямує до Луцького Замку, розповів суспільному представник підприємців Михайло Степанюк.

Нагадаємо, рішення про це прийняли 12 червня на позачерговому засіданні виконкому Луцької міськради.

"Нам важливо не тільки зберегти цю сторону, але й зберегти робочі місця. Тому що тут закрилися і люди виїхали за кордон заробляти гроші. У нас роботи немає. На осінь тут взагалі буде плачевна ситуація", - каже підприємець Іван Мельник.

Директорка департаменту муніципальної варти Луцька Юлія Сиротинська розповіла: понад 500 металевих конструкцій демонтували на території КП “Луцькі ринки”, включаючи торгові ряди. Каже: нині триває знесення контейнерів по вулиці Замковій.

Фото - із сторінки "Європейський Центральний ринок" у Facebook.

Детальніше - у сюжеті.

На Старому ринку підприємці збудували барикади із шин. ФОТО. ВІДЕО
На Старому ринку підприємці збудували барикади із шин. ФОТО. ВІДЕО
На Старому ринку підприємці збудували барикади із шин. ФОТО. ВІДЕО
На Старому ринку підприємці збудували барикади із шин. ФОТО. ВІДЕО





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Теги: Центрлаьний ринок, підприємці, барикади
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Коментарі 4
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Ех.. Коли ті базарники вгомоняться...
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А я вже переїхала на новий ринок! Там багато клієнтів та торгівля йде!
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Коли вже на тих базарників управу знайдуть.
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Не пізди, там вообше ніхуя нема
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