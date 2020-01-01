У Польщі групу українців обстріляли з газового пістолета
Сьогодні, 17:15
У центрі міста Грудзьондз, що знаходиться у Польщі, українців обстріляли з газового пістолета
Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на expressbydgoski.pl, 33-річний поляк оскаженів, коли почув, як група іноземців на тротуарі розмовляла українською мовою.
Спочатку він почав на словах погрожувати їм фізичною розправою, а згодом дістав газовий пістолет та відкрив стрільбу в бік українців. Нападник кричав, щоб ті покинули Польщу і переслідував їх, аж поки вони не сховалися в дворі сусіднього будинку. Ніхто з громадян України не постраждав в результаті інциденту.
Поліцію викликали місцеві мешканці, які почули крики на вулиці. Чоловік зі зброєю також намагався чинити опір правоохоронцям, кидаючи в їхній бік камінням та тротуарною плиткою. Після того, як його все-таки затримали, то звинуватили в незаконному зберіганні зброї й зневажені осіб через їхню національність.
Нападнику тепер загрожує до 8 років в'язниці, однак наразі його відпустили під заставу 1,5 тисячі злотих з обов'язком тричі на тиждень відмічатися у поліцейському відділку.
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Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на expressbydgoski.pl, 33-річний поляк оскаженів, коли почув, як група іноземців на тротуарі розмовляла українською мовою.
Спочатку він почав на словах погрожувати їм фізичною розправою, а згодом дістав газовий пістолет та відкрив стрільбу в бік українців. Нападник кричав, щоб ті покинули Польщу і переслідував їх, аж поки вони не сховалися в дворі сусіднього будинку. Ніхто з громадян України не постраждав в результаті інциденту.
Поліцію викликали місцеві мешканці, які почули крики на вулиці. Чоловік зі зброєю також намагався чинити опір правоохоронцям, кидаючи в їхній бік камінням та тротуарною плиткою. Після того, як його все-таки затримали, то звинуватили в незаконному зберіганні зброї й зневажені осіб через їхню національність.
Нападнику тепер загрожує до 8 років в'язниці, однак наразі його відпустили під заставу 1,5 тисячі злотих з обов'язком тричі на тиждень відмічатися у поліцейському відділку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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