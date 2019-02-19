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Судили злодія-рецидивіста, який скоїв чимало крадіжок на Волині

Судили злодія-рецидивіста, який скоїв чимало крадіжок на Волині
За вчинення крадіжок волинянин вкотре втрапив за ґрати

П’ять разів судимий уже за майнові злочини 46-річний мешканець Іваничівського району не полишив злочинного промислу й, звільнившись умовно-достроково із місць позбавлення волі, взявся за старе, - інформує прокуратура Волинської області.

Проникаючи у будинки та інші приміщення, він не гребував нічим – викрадав електроінструменти, мобільні телефони, садову техніку.

Суд визнав волинянина винним у вчиненні крадіжок та призначив йому покарання у виді 4 років та 8 місяців позбавлення волі.

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Теги: тюрма, злодій, рецидивіст
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