Судили злодія-рецидивіста, який скоїв чимало крадіжок на Волині





П’ять разів судимий уже за майнові злочини 46-річний мешканець Іваничівського району не полишив злочинного промислу й, звільнившись умовно-достроково із місць позбавлення волі, взявся за старе, - інформує прокуратура Волинської області.



Проникаючи у будинки та інші приміщення, він не гребував нічим – викрадав електроінструменти, мобільні телефони, садову техніку.



Суд визнав волинянина винним у вчиненні крадіжок та призначив йому покарання у виді 4 років та 8 місяців позбавлення волі.

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