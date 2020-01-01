30 робочих місць: у селі на Волині невдовзі запрацює сучасна амбулаторія. ФОТО
Сьогодні, 18:35
Будівельна готовність амбулаторії загальної практики сімейної медицини на вулиці Миру в селі Зимне Володимир-Волинського району готова на 80%.
Будівництво оглянув голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко сьогодні, 15 червня, в рамках робочої поїздки, пише пресслужба ОДА.
Нині там вже завершені основні будівельні роботи, тож будівельники сьогодні виконували вже внутрішні оздоблювальні роботи.
Кошторисна вартість об’єкту – 5 млн 224,622 тисяч гривень. Слід зауважити, що до спорудження нової амбулаторії медпрацівники працювали у місцевому ФАПі, що був розміщений у пристосованій для цього будівлі поряд. Тепер же – це нова сучасна будівля, потужність якої – 30 робочих місць.
Споруджується медзаклад за кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості.
Орієнтовна дата введення в експлуатацію: серпень 2020 року
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Будівництво оглянув голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко сьогодні, 15 червня, в рамках робочої поїздки, пише пресслужба ОДА.
Нині там вже завершені основні будівельні роботи, тож будівельники сьогодні виконували вже внутрішні оздоблювальні роботи.
Кошторисна вартість об’єкту – 5 млн 224,622 тисяч гривень. Слід зауважити, що до спорудження нової амбулаторії медпрацівники працювали у місцевому ФАПі, що був розміщений у пристосованій для цього будівлі поряд. Тепер же – це нова сучасна будівля, потужність якої – 30 робочих місць.
Споруджується медзаклад за кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості.
Орієнтовна дата введення в експлуатацію: серпень 2020 року
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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