Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 16 червня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області завтра, 16 червня, очікується хмарна з проясненнями погодами.
Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вночі без істотних опадів, вдень короткочасні дощі, грози, місцями град. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16º, вдень 22-27º.
У Луцьку у вівторок передбачують хмарну з проясненнями погоду. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасні дощі, грози. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15º, вдень 24-26º.
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Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вночі без істотних опадів, вдень короткочасні дощі, грози, місцями град. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16º, вдень 22-27º.
У Луцьку у вівторок передбачують хмарну з проясненнями погоду. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасні дощі, грози. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15º, вдень 24-26º.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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