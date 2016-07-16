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На Волині посеред дороги знайшли тіло чоловіка

На Волині посеред дороги знайшли тіло чоловіка
15-го червня близько 18:00 на трасі Р-15 неподалік Володимира-Волинського виявили тіло чоловіка пенсійного віку.

Про це повідомляє "Буг".

Біля чоловіка лежав велосипед, а також вудочка та інше приладдя: їхав на риболовлю. Ймовірно, чоловіку стало зла.

На місці працювала поліція і медики.

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Теги: Володимр-Волинський, тіло чоловіка
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