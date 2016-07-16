На Волині посеред дороги знайшли тіло чоловіка





Про це повідомляє



Біля чоловіка лежав велосипед, а також вудочка та інше приладдя: їхав на риболовлю. Ймовірно, чоловіку стало зла.



На місці працювала поліція і медики.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 15-го червня близько 18:00 на трасі Р-15 неподалік Володимира-Волинського виявили тіло чоловіка пенсійного віку.Про це повідомляє "Буг". Біля чоловіка лежав велосипед, а також вудочка та інше приладдя: їхав на риболовлю. Ймовірно, чоловіку стало зла.На місці працювала поліція і медики.

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