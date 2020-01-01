У волинських поліцейських виявили коронавірус
Сьогодні, 21:17
У Нововолинську підтвердили захворювання на COVID-19 у працівників
місцевого відділення поліції.
Про це йдеться на сторінці Нововолинського відділення поліції у фейсбуці.
У повідомленні йдеться, що поліцейські Нововолинського відділення поліції виконують роботу у посиленому режимі починаючи з 16 березня. Носіння масок, рукавичок, дезінфекція рук, поверхонь, транспортних засобів, перевірка температури тіла - це один із алгоритмів щоденної роботи правоохоронців в умовах карантину.
Впродовж карантину правоохоронці виконували свою головну функцію - невідкладне реагування на звернення та повідомлення, захист основних прав та свобод громадян, проведення профілактичної роботи.
"Однак, як показує досвід ми - поліція та медики - найперше можемо інфікуватися корновірусом, адже найближче до населення. Сьогодні підтверджено 2 випадки COVID-19 серед працівників Новововолинського відділення поліції. Приміщення та кабінети працівників продезинфіковані, проведений температурний скринінг. Поліцейські встановили коло осіб з ким контактували протягом інкубаційного періоду та проінформували їх. Контактні особи перебувають на самоізоляції, відділення поліції продовжує працювати у звичайному режимі", - йдеться у повідомленні.
Наразі стан здоров'я працівників, у яких підтверджено інфікування, - задовільний. Вони знаходяться на амбулаторному лікуванні.
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місцевого відділення поліції.
Про це йдеться на сторінці Нововолинського відділення поліції у фейсбуці.
У повідомленні йдеться, що поліцейські Нововолинського відділення поліції виконують роботу у посиленому режимі починаючи з 16 березня. Носіння масок, рукавичок, дезінфекція рук, поверхонь, транспортних засобів, перевірка температури тіла - це один із алгоритмів щоденної роботи правоохоронців в умовах карантину.
Впродовж карантину правоохоронці виконували свою головну функцію - невідкладне реагування на звернення та повідомлення, захист основних прав та свобод громадян, проведення профілактичної роботи.
"Однак, як показує досвід ми - поліція та медики - найперше можемо інфікуватися корновірусом, адже найближче до населення. Сьогодні підтверджено 2 випадки COVID-19 серед працівників Новововолинського відділення поліції. Приміщення та кабінети працівників продезинфіковані, проведений температурний скринінг. Поліцейські встановили коло осіб з ким контактували протягом інкубаційного періоду та проінформували їх. Контактні особи перебувають на самоізоляції, відділення поліції продовжує працювати у звичайному режимі", - йдеться у повідомленні.
Наразі стан здоров'я працівників, у яких підтверджено інфікування, - задовільний. Вони знаходяться на амбулаторному лікуванні.
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