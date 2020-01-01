вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У волинських поліцейських виявили коронавірус

У волинських поліцейських виявили коронавірус
У Нововолинську підтвердили захворювання на COVID-19 у працівників
місцевого відділення поліції.

Про це йдеться на сторінці Нововолинського відділення поліції у фейсбуці.

У повідомленні йдеться, що поліцейські Нововолинського відділення поліції виконують роботу у посиленому режимі починаючи з 16 березня. Носіння масок, рукавичок, дезінфекція рук, поверхонь, транспортних засобів, перевірка температури тіла - це один із алгоритмів щоденної роботи правоохоронців в умовах карантину.

Впродовж карантину правоохоронці виконували свою головну функцію - невідкладне реагування на звернення та повідомлення, захист основних прав та свобод громадян, проведення профілактичної роботи.

"Однак, як показує досвід ми - поліція та медики - найперше можемо інфікуватися корновірусом, адже найближче до населення. Сьогодні підтверджено 2 випадки COVID-19 серед працівників Новововолинського відділення поліції. Приміщення та кабінети працівників продезинфіковані, проведений температурний скринінг. Поліцейські встановили коло осіб з ким контактували протягом інкубаційного періоду та проінформували їх. Контактні особи перебувають на самоізоляції, відділення поліції продовжує працювати у звичайному режимі", - йдеться у повідомленні.

Наразі стан здоров'я працівників, у яких підтверджено інфікування, - задовільний. Вони знаходяться на амбулаторному лікуванні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: поліція, Волинь, коронавірус
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чому люди не вірять у коронавірус і чому через нього проклинають журналістів
Рекордна кількість виявлених випадків коронавірусу за добу на Волині: як це пояснюють епідеміологи
Заборонили дитсадки, спортзали і богослужіння з прихожанами: на Волині скасували більшість карантинних послаблень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На волинській шахті планують скоротити майже третину працівників, - ЗМІ
Сьогодні, 21:56
У волинських поліцейських виявили коронавірус
Сьогодні, 21:17
У районі на Волині благодійники забезпечують їжею працівників карантинних постів. ВІДЕО
Сьогодні, 20:42
У волинянина на автобусній зупинці поліція знайшла боєприпаси
Сьогодні, 20:17
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 16 червня
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
У волинського поліцейського діагностували коронавірус У волинського поліцейського діагностували коронавірус
18 квітень, 13:10
На Волині немає збільшення фактів домашнього насильства через карантин, – поліція На Волині немає збільшення фактів домашнього насильства через карантин, – поліція
17 квітень, 16:05
Послаблення карантину не буде: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 15 червня Послаблення карантину не буде: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 15 червня
Сьогодні, 13:08
Смерть від коронавірусу в Луцьку: чоловік мав супутнє захворювання і пережив інсульт Смерть від коронавірусу в Луцьку: чоловік мав супутнє захворювання і пережив інсульт
Сьогодні, 12:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На волинській шахті планують скоротити майже третину працівників, - ЗМІ
Сьогодні, 21:56
 0
У волинських поліцейських виявили коронавірус
Сьогодні, 21:17
 0
У районі на Волині благодійники забезпечують їжею працівників карантинних постів. ВІДЕО
Сьогодні, 20:42
 0
У волинянина на автобусній зупинці поліція знайшла боєприпаси
Сьогодні, 20:17
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 16 червня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8