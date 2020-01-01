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Повідомили дату проведення Євробачення-2021 в Роттердамі

Повідомили дату проведення Євробачення-2021 в Роттердамі
Стали відомі дати проведення пісенного конкурсу "Євробачення" у 2021 році, який відбудеться у Роттердамі на Ahoy Arena.

Як повідомляється на сайті eurovision.tv, півфінали заплановано на 18 та 20 травня, а фінал - на 22 травня, - пише 112Ua.

"Зворотний відлік до конкурсу пісні "Євробачення-2021" офіційно розпочався", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, учасники перенесеного на 2021 рік Євробачення можуть залишитися тими самими, а ось пісня повинна бути нова. На сьогодні 18 артистів, запланованих на 2020 рік, підтвердили, що знову будуть представляти свою країну у 2021 році. Детальнішу інформацію організатори обіцяють розповісти найближчим часом.

Переможець українського відбору група Go-A погодилася взяти участь у Євробаченні-2021 і поділилася планами про конкурсну пісню.

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Теги: Євробачення
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