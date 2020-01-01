Для молодих вчених Волині хочуть запровадити стипендії
Сьогодні, 06:17
Голова ОДА пропонує запровадити стипендії для молодих вчених Волині з метою підтримки науковців, які успішно проводять дослідження, здійснюють актуальні наукові розробки та примножують здобутки Волинської області.
Очільник ОДА пропонує заснувати в області щорічну стипендію Волинської обласної ради для молодих вчених, - про це інформує Управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.
Питання запровадження стипендій голова ОДА пропонує розглянути на найближчій сесії обласної ради. Відповідний лист та проєкт рішення «Про заснування щорічної стипендії Волинської обласної ради для молодих вчених та затвердження Положення про порядок її призначення та виплат» уже направили на адресу голови Волинської обласної ради Ірини Вахович.
Фінансування видатків на виплату стипендії проводитиметься з обласного бюджету. Виплачуватиметься стипендія одноразово до Дня науки (19 травня) у розмірі 10 прожиткових мінімумів.
Претендувати на стипендію можуть наукові, науково-педагогічні чи інженерно-технічні працівники, аспіранти й докторанти стаціонарної форми навчання закладів освіти та наукових установ Волинської області, які мають опубліковані наукові праці, дослідницький доробок та здійснюють громадську діяльність на благо територіальної громади Волині.
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Очільник ОДА пропонує заснувати в області щорічну стипендію Волинської обласної ради для молодих вчених, - про це інформує Управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.
Питання запровадження стипендій голова ОДА пропонує розглянути на найближчій сесії обласної ради. Відповідний лист та проєкт рішення «Про заснування щорічної стипендії Волинської обласної ради для молодих вчених та затвердження Положення про порядок її призначення та виплат» уже направили на адресу голови Волинської обласної ради Ірини Вахович.
Фінансування видатків на виплату стипендії проводитиметься з обласного бюджету. Виплачуватиметься стипендія одноразово до Дня науки (19 травня) у розмірі 10 прожиткових мінімумів.
Претендувати на стипендію можуть наукові, науково-педагогічні чи інженерно-технічні працівники, аспіранти й докторанти стаціонарної форми навчання закладів освіти та наукових установ Волинської області, які мають опубліковані наукові праці, дослідницький доробок та здійснюють громадську діяльність на благо територіальної громади Волині.
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