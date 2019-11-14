На волинській шахті планують скоротити майже третину працівників, - ЗМІ





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Наприкінці минулого тижня на рахунки ДП «Волиньвугілля» надійшло 8 мільйонів 14 тисяч гривень - кошти з урядової програми реструктуризації вугільної галузі. Це дозволить погасити шахтарям зарплатні борги за квітень та 12 відсотків за травень



На двох діючих вугільних підприємствах поки що не добувають вугілля. Тому розраховувати на зароблені власними силами гроші не доводиться. Не краща ситуація на недобудованій шахті №10.



Незважаючи на те, що недавно там отримали перший транш із запланованих асигнувань, навздогін цьому надійшло повідомлення про намір скоротити майже третину працівників ДП «Передпускова дирекція шахти №10 «Нововолинська». Скорочення 50 людей роблять у зв’язку із мінімальним фінансуванням шахти №10. Найгірше те, що така оптимізація може негативно вплинути на дотримання техніки безпеки при утриманні об’єкта в безаварійному стані.



Такий шлях скорочення видатків через звільнення працівників копальні запропонувало профільне міністерство. Але, як це не прикро, таку позицію підтримала й адміністрація підприємства. Тому про добудову копальні марно навіть говорити. Очевидно, кошти будуть виділятися лише на утримання. В кращому випадку.

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