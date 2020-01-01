У Світязі та Стирі знизився рівень води
Сьогодні, 22:21
Протягом минулої доби у водоймах Волинської області знизився рівень води.
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Протягом минулої доби на річках області переважав спад рівнів води. На річці Стир у Луцьку рівень знизився на 20 см, а на річці Стир у селищі Колки рівень зріс до 10 см за добу.
Коливання рівнів води на річці Стир відбуваються внаслідок господарської діяльності. На річці Стохід в створі поста Любешів вода продовжує утримуватись на заплаві.
На озері Світязь рівень води знизився на 1 см і становить 109 см. Температура води у річці Стир – 22°С, у річці Вижівка - 19°С, у озері Світязь – 16°С.
Спеціалісти Волинського обласного центру з гідрометеорології зазначають, що найближчої доби на річках області варто очікувати незначний спад рівнів води.
Нагадаємо, вранці, 12 червня, рівень води в озері Світязь встановився на відмітці 110см відносно рівня 0, додавши за останню добу 4 см.
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Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Протягом минулої доби на річках області переважав спад рівнів води. На річці Стир у Луцьку рівень знизився на 20 см, а на річці Стир у селищі Колки рівень зріс до 10 см за добу.
Коливання рівнів води на річці Стир відбуваються внаслідок господарської діяльності. На річці Стохід в створі поста Любешів вода продовжує утримуватись на заплаві.
На озері Світязь рівень води знизився на 1 см і становить 109 см. Температура води у річці Стир – 22°С, у річці Вижівка - 19°С, у озері Світязь – 16°С.
Спеціалісти Волинського обласного центру з гідрометеорології зазначають, що найближчої доби на річках області варто очікувати незначний спад рівнів води.
Нагадаємо, вранці, 12 червня, рівень води в озері Світязь встановився на відмітці 110см відносно рівня 0, додавши за останню добу 4 см.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 5
Єслі в кранє нєт води - значіт випілі жиди !
У нас тепер є гібрид - жижоьандерівці! І вишиванку одягне і в шабат вкраде.
У нас тепер є гібрид - жижоьандерівці! І вишиванку одягне і в шабат вкраде.
Вы там шо в сосну ударились ? Вчера приехал со Свитязя, так там за последнюю неделю уровень воды поднялся на 8 см !!!
Вы там шо в сосну ударились ? Вчера приехал со Свитязя, так там за последнюю неделю уровень воды поднялся на 8 см !!!
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