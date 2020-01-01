У Світязі та Стирі знизився рівень води





Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.



Протягом минулої доби на річках області переважав спад рівнів води. На річці Стир у Луцьку рівень знизився на 20 см, а на річці Стир у селищі Колки рівень зріс до 10 см за добу.



Коливання рівнів води на річці Стир відбуваються внаслідок господарської діяльності. На річці Стохід в створі поста Любешів вода продовжує утримуватись на заплаві.



На озері Світязь рівень води знизився на 1 см і становить 109 см. Температура води у річці Стир – 22°С, у річці Вижівка - 19°С, у озері Світязь – 16°С.



Спеціалісти Волинського обласного центру з гідрометеорології зазначають, що найближчої доби на річках області варто очікувати незначний спад рівнів води.



Нагадаємо, вранці, 12 червня,

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