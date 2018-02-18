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Волинські лісівники погрейдерували більше 200 кілометрів лісових доріг. ФОТО

Волинські лісівники погрейдерували більше 200 кілометрів лісових доріг. ФОТО
Цьогоріч держлісгопи області провели грейдерування понад 200 кілометрів лісових доріг.

Про це йдеться на сторінці ДП "Камінь-Кашисрькагроліс".

Лісові дороги потребують вчасного якісного догляду. Тому утримання їх у належному стані – на постійному контролі лісогосподарських підприємств.

Загалом на Волині за останні 10 років збудували понад 600 км лісових доріг.

Працівники кажного лісгоспу Волині приділяють цій роботі значну увагу протягом року.
Волинські лісівники погрейдерували більше 200 кілометрів лісових доріг. ФОТО
Волинські лісівники погрейдерували більше 200 кілометрів лісових доріг. ФОТО


З початку 2020-го держлісгоспи області провели грейдерування понад 200 км лісових доріг. За потреби в окремих місцях зробили підсипання щебенево-гравійною сумішшю.
Волинські лісівники погрейдерували більше 200 кілометрів лісових доріг. ФОТО
Волинські лісівники погрейдерували більше 200 кілометрів лісових доріг. ФОТО


Уже традиційно у лісгоспах відгукуються на такі потреби громад. Лісівники також надають допомогу як у грейдеруванні доріг місцевого значення, так і відновлюють ті лісові дороги, що нерідко стають єдиним зручним сполученням між віддаленими селами.

Зокрема нещодавно роботи із грейдерування місцевих доріг проводилися у Гуто-Боровенській ОТГ Камінь-Каширського району – на прохання громади відгукнулися у ДП «СЛАП «Камінь-Каширськагроліс».
Волинські лісівники погрейдерували більше 200 кілометрів лісових доріг. ФОТО

Постійною є така робота у ДП «Маневицьке ЛГ». Нещодавно було провели грейдерування досить затребуваної у громаді лісової дороги сполученням Маневичі – Вовчецьк. Протяжність дороги становить 9,1 км. Грейдерування тут відбувається не менше 5 разів на рік.

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Теги: Волинь, дорога, ліс
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