Волинські лісівники погрейдерували більше 200 кілометрів лісових доріг. ФОТО
Сьогодні, 23:34
Цьогоріч держлісгопи області провели грейдерування понад 200 кілометрів лісових доріг.
Про це йдеться на сторінці ДП "Камінь-Кашисрькагроліс".
Лісові дороги потребують вчасного якісного догляду. Тому утримання їх у належному стані – на постійному контролі лісогосподарських підприємств.
Загалом на Волині за останні 10 років збудували понад 600 км лісових доріг.
Працівники кажного лісгоспу Волині приділяють цій роботі значну увагу протягом року.
З початку 2020-го держлісгоспи області провели грейдерування понад 200 км лісових доріг. За потреби в окремих місцях зробили підсипання щебенево-гравійною сумішшю.
Уже традиційно у лісгоспах відгукуються на такі потреби громад. Лісівники також надають допомогу як у грейдеруванні доріг місцевого значення, так і відновлюють ті лісові дороги, що нерідко стають єдиним зручним сполученням між віддаленими селами.
Зокрема нещодавно роботи із грейдерування місцевих доріг проводилися у Гуто-Боровенській ОТГ Камінь-Каширського району – на прохання громади відгукнулися у ДП «СЛАП «Камінь-Каширськагроліс».
Постійною є така робота у ДП «Маневицьке ЛГ». Нещодавно було провели грейдерування досить затребуваної у громаді лісової дороги сполученням Маневичі – Вовчецьк. Протяжність дороги становить 9,1 км. Грейдерування тут відбувається не менше 5 разів на рік.
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Про це йдеться на сторінці ДП "Камінь-Кашисрькагроліс".
Лісові дороги потребують вчасного якісного догляду. Тому утримання їх у належному стані – на постійному контролі лісогосподарських підприємств.
Загалом на Волині за останні 10 років збудували понад 600 км лісових доріг.
Працівники кажного лісгоспу Волині приділяють цій роботі значну увагу протягом року.
З початку 2020-го держлісгоспи області провели грейдерування понад 200 км лісових доріг. За потреби в окремих місцях зробили підсипання щебенево-гравійною сумішшю.
Уже традиційно у лісгоспах відгукуються на такі потреби громад. Лісівники також надають допомогу як у грейдеруванні доріг місцевого значення, так і відновлюють ті лісові дороги, що нерідко стають єдиним зручним сполученням між віддаленими селами.
Зокрема нещодавно роботи із грейдерування місцевих доріг проводилися у Гуто-Боровенській ОТГ Камінь-Каширського району – на прохання громади відгукнулися у ДП «СЛАП «Камінь-Каширськагроліс».
Постійною є така робота у ДП «Маневицьке ЛГ». Нещодавно було провели грейдерування досить затребуваної у громаді лісової дороги сполученням Маневичі – Вовчецьк. Протяжність дороги становить 9,1 км. Грейдерування тут відбувається не менше 5 разів на рік.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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