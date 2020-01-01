вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Активіста Стерненка суд відправив під домашній арешт на 60 діб

Активіста Стерненка суд відправив під домашній арешт на 60 діб
Одеського активіста Сергія Стерненка відправили під цілодобовий домашній арешт на 60 днів.

Відповідне рішення ухвалив суддя Шевченківського суду в Києві у понеділок, 15 червня, - пише Кореспондент.

"Застосувати до підозрюваного Стерненка Сергія В'ячеславовича запобіжний захід у вигляді домашнього арешту", - вирішив суддя, а також відхилив клопотання про взяття Стерненка на поруки.

Домашній арешт йому призначили за місцем реєстрації - на території військової частини в Одесі. Дотримуватися домашнього арешту там неможливо, каже Стерненко.

Він звернувся до протестувальників біля суду і заявив, що поїде під будинок до генпрокурора Ірини Венедіктової, щоб вона пояснила йому, як він повинен виконати це рішення суду. Сотні протестувальників зустріли його слова оплесками.

Нагадаємо, що раніше сьогодні на протесті під Шевченківським судом затримали п'ятьох активістів. Один з них влаштував конфлікт із журналістами. Коли поліцейські намагалися затримати його, виникла бійка. Тепер ДБР розслідує дії поліції на протесті. У поліції звинувачують активістів у тому, що один із них спровокував конфлікт із журналістами, а інші перешкоджали під час затримання правопорушника і нецензурно висловлювалися.

Також повідомлялося, що в Києві учасники акції на підтримку Стерненка перекрили дорогу. Група підтримки Сергія Стерненка погрожує продовжувати перекриття сусідніх вулиць аж до проспекту Перемоги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Стерненко, суд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Критики не пущу!
Відповісти
Вибір редактора
Чому люди не вірять у коронавірус і чому через нього проклинають журналістів
Рекордна кількість виявлених випадків коронавірусу за добу на Волині: як це пояснюють епідеміологи
Заборонили дитсадки, спортзали і богослужіння з прихожанами: на Волині скасували більшість карантинних послаблень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські лісівники погрейдерували більше 200 кілометрів лісових доріг. ФОТО
Сьогодні, 23:34
Активіста Стерненка суд відправив під домашній арешт на 60 діб
Сьогодні, 23:04
У Світязі та Стирі знизився рівень води
Сьогодні, 22:21
На волинській шахті планують скоротити майже третину працівників, - ЗМІ
Сьогодні, 21:56
У волинських поліцейських виявили коронавірус
Сьогодні, 21:17
Схожі новини
Лучанин, який систематично бив матір, сяде у тюрму Лучанин, який систематично бив матір, сяде у тюрму
Сьогодні, 19:42
На Волині жінка заплатить штраф за неповнолітнього сина, який п'яним розгулював містом На Волині жінка заплатить штраф за неповнолітнього сина, який п'яним розгулював містом
Сьогодні, 19:17
Затопив квартиру: ковельчанин відсудив у сусіда 35 тисяч гривень Затопив квартиру: ковельчанин відсудив у сусіда 35 тисяч гривень
Сьогодні, 06:33
Водій, який у центрі Луцька збив пішохода, відбувся умовним покаранням Водій, який у центрі Луцька збив пішохода, відбувся умовним покаранням
14 червень, 05:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські лісівники погрейдерували більше 200 кілометрів лісових доріг. ФОТО
Сьогодні, 23:34
 0
Активіста Стерненка суд відправив під домашній арешт на 60 діб
Сьогодні, 23:04
 0
У Світязі та Стирі знизився рівень води
Сьогодні, 22:21
 0
На волинській шахті планують скоротити майже третину працівників, - ЗМІ
Сьогодні, 21:56
 0
У волинських поліцейських виявили коронавірус
Сьогодні, 21:17
 0
Медіа
відео
1/8