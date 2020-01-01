Активіста Стерненка суд відправив під домашній арешт на 60 діб

Сергія Стерненка відправили під цілодобовий домашній арешт на 60 днів.



Відповідне рішення ухвалив суддя Шевченківського суду в Києві у понеділок, 15 червня, - пише



"Застосувати до підозрюваного Стерненка Сергія В'ячеславовича запобіжний захід у вигляді домашнього арешту", - вирішив суддя, а також відхилив клопотання про взяття Стерненка на поруки.



Домашній арешт йому призначили за місцем реєстрації - на території військової частини в Одесі. Дотримуватися домашнього арешту там неможливо, каже Стерненко.



Він звернувся до протестувальників біля суду і заявив, що поїде під будинок до генпрокурора Ірини Венедіктової, щоб вона пояснила йому, як він повинен виконати це рішення суду. Сотні протестувальників зустріли його слова оплесками.



Нагадаємо, що раніше сьогодні на протесті під Шевченківським судом затримали п'ятьох активістів. Один з них влаштував конфлікт із журналістами. Коли поліцейські намагалися затримати його, виникла бійка. Тепер ДБР розслідує дії поліції на протесті. У поліції звинувачують активістів у тому, що один із них спровокував конфлікт із журналістами, а інші перешкоджали під час затримання правопорушника і нецензурно висловлювалися.



Також повідомлялося, що в Києві учасники акції на підтримку Стерненка перекрили дорогу. Група підтримки Сергія Стерненка погрожує продовжувати перекриття сусідніх вулиць аж до проспекту Перемоги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Одеського активіставідправили під цілодобовий домашній арешт на 60 днів.Відповідне рішення ухвалив суддя Шевченківського суду в Києві у понеділок, 15 червня, - пише Кореспондент "Застосувати до підозрюваного Стерненка Сергія В'ячеславовича запобіжний захід у вигляді домашнього арешту", - вирішив суддя, а також відхилив клопотання про взяття Стерненка на поруки.Домашній арешт йому призначили за місцем реєстрації - на території військової частини в Одесі. Дотримуватися домашнього арешту там неможливо, каже Стерненко.Він звернувся до протестувальників біля суду і заявив, що поїде під будинок до генпрокурора Ірини Венедіктової, щоб вона пояснила йому, як він повинен виконати це рішення суду. Сотні протестувальників зустріли його слова оплесками.Нагадаємо, що раніше сьогодні на протесті під Шевченківським судом затримали п'ятьох активістів. Один з них влаштував конфлікт із журналістами. Коли поліцейські намагалися затримати його, виникла бійка. Тепер ДБР розслідує дії поліції на протесті. У поліції звинувачують активістів у тому, що один із них спровокував конфлікт із журналістами, а інші перешкоджали під час затримання правопорушника і нецензурно висловлювалися.Також повідомлялося, що в Києві учасники акції на підтримку Стерненка перекрили дорогу. Група підтримки Сергія Стерненка погрожує продовжувати перекриття сусідніх вулиць аж до проспекту Перемоги.

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