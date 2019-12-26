В Україні введуть «податок» на планшети, смартфони і телевізори
Сьогодні, 05:19
В Україні на 5% може подорожчати техніка - смартфони, планшети, ноутбуки, телевізори, аудіосистеми, жорсткі диски, принтери і навіть офісний папір.
Причиною подорожчання є введення нового збору за приватне копіювання, - пише Кореспондент.
Мінекономіки дозволило двом приватним організаціям в інтересах авторів контенту збирати з імпортерів частку з кожного проданого пристрою. Відповідний закон уже прийнятий у 2018 році. Імпортери виплачуватимуть збір організації колективного управління (ОКУ), а вона буде виплачувати винагороду авторам. Для початку імпортери повинні узгодити з ОКУ розмір збору щодо кожного виду техніки.
Відзначається, що переговори з цього приводу почалися у квітні 2020 року, але результатів досі немає через кардинальні протиріччя між учасниками.
Відомо, що ОКУ представляє Український музичний альянс і Всеукраїнське агентство авторських прав. Організації стверджують, що в частині приватного копіювання система відрахувань існує в більшості країн світу.
Як пише видання, далеко не у всіх країнах є збір зі смартфонів і телевізорів. У п'яти країнах Євросоюзу цього збору немає. Збір з паперу є тільки в трьох країнах світу.
На цей момент переговори призупинені до завершення карантину, на прохання Європейської бізнес-асоціації. Вона представляє імпортерів і вважає запропоновані тарифи пережитком минулого. ЄБА переконана, що введення збору дасть ще більше переваг продавцям нелегальної техніки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Причиною подорожчання є введення нового збору за приватне копіювання, - пише Кореспондент.
Мінекономіки дозволило двом приватним організаціям в інтересах авторів контенту збирати з імпортерів частку з кожного проданого пристрою. Відповідний закон уже прийнятий у 2018 році. Імпортери виплачуватимуть збір організації колективного управління (ОКУ), а вона буде виплачувати винагороду авторам. Для початку імпортери повинні узгодити з ОКУ розмір збору щодо кожного виду техніки.
Відзначається, що переговори з цього приводу почалися у квітні 2020 року, але результатів досі немає через кардинальні протиріччя між учасниками.
Відомо, що ОКУ представляє Український музичний альянс і Всеукраїнське агентство авторських прав. Організації стверджують, що в частині приватного копіювання система відрахувань існує в більшості країн світу.
Як пише видання, далеко не у всіх країнах є збір зі смартфонів і телевізорів. У п'яти країнах Євросоюзу цього збору немає. Збір з паперу є тільки в трьох країнах світу.
На цей момент переговори призупинені до завершення карантину, на прохання Європейської бізнес-асоціації. Вона представляє імпортерів і вважає запропоновані тарифи пережитком минулого. ЄБА переконана, що введення збору дасть ще більше переваг продавцям нелегальної техніки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
В Україні введуть «податок» на планшети, смартфони і телевізори
Сьогодні, 05:19
Волинські танцюристки - лауреатки міжнародного фестивалю
Сьогодні, 03:11
Цьогоріч картопля буде на 50% дешевша, ніж у 2019-му
Сьогодні, 02:20
Повідомили дату проведення Євробачення-2021 в Роттердамі
Сьогодні, 01:13