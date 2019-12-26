В Україні введуть «податок» на планшети, смартфони і телевізори





Причиною подорожчання є введення нового збору за приватне копіювання, - пише



Мінекономіки дозволило двом приватним організаціям в інтересах авторів контенту збирати з імпортерів частку з кожного проданого пристрою. Відповідний закон уже прийнятий у 2018 році. Імпортери виплачуватимуть збір організації колективного управління (ОКУ), а вона буде виплачувати винагороду авторам. Для початку імпортери повинні узгодити з ОКУ розмір збору щодо кожного виду техніки.



Відзначається, що переговори з цього приводу почалися у квітні 2020 року, але результатів досі немає через кардинальні протиріччя між учасниками.



Відомо, що ОКУ представляє Український музичний альянс і Всеукраїнське агентство авторських прав. Організації стверджують, що в частині приватного копіювання система відрахувань існує в більшості країн світу.



Як пише видання, далеко не у всіх країнах є збір зі смартфонів і телевізорів. У п'яти країнах Євросоюзу цього збору немає. Збір з паперу є тільки в трьох країнах світу.



На цей момент переговори призупинені до завершення карантину, на прохання Європейської бізнес-асоціації. Вона представляє імпортерів і вважає запропоновані тарифи пережитком минулого. ЄБА переконана, що введення збору дасть ще більше переваг продавцям нелегальної техніки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні на 5% може подорожчати техніка - смартфони, планшети, ноутбуки, телевізори, аудіосистеми, жорсткі диски, принтери і навіть офісний папір.Причиною подорожчання є введення нового збору за приватне копіювання, - пише Кореспондент. Мінекономіки дозволило двом приватним організаціям в інтересах авторів контенту збирати з імпортерів частку з кожного проданого пристрою. Відповідний закон уже прийнятий у 2018 році. Імпортери виплачуватимуть збір організації колективного управління (ОКУ), а вона буде виплачувати винагороду авторам. Для початку імпортери повинні узгодити з ОКУ розмір збору щодо кожного виду техніки.Відзначається, що переговори з цього приводу почалися у квітні 2020 року, але результатів досі немає через кардинальні протиріччя між учасниками.Відомо, що ОКУ представляє Український музичний альянс і Всеукраїнське агентство авторських прав. Організації стверджують, що в частині приватного копіювання система відрахувань існує в більшості країн світу.Як пише видання, далеко не у всіх країнах є збір зі смартфонів і телевізорів. У п'яти країнах Євросоюзу цього збору немає. Збір з паперу є тільки в трьох країнах світу.На цей момент переговори призупинені до завершення карантину, на прохання Європейської бізнес-асоціації. Вона представляє імпортерів і вважає запропоновані тарифи пережитком минулого. ЄБА переконана, що введення збору дасть ще більше переваг продавцям нелегальної техніки.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію