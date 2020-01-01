Зеленський призначив голову Луцької РДА





Відповідне розпорядження опублікували на сайті глави держави.



Розпорядженням президента України №394/2020-рп головою Луцької районної державної адміністрації призначили Володимира Кеца.



Також Володимир Зеленський призначив очільників Рогатинської районної державної адміністрації Івано-Франківської області та Тернопільської райдержадміністрації Тернопільської області.



Нагадаємо, 1



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