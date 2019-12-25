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Цьогоріч картопля буде на 50% дешевша, ніж у 2019-му

Голова Союзу українського селянства Іван Томич вважає, що цього року картопля здешевшає на 50%, в порівнянні з 2019 роком.

Про це повідомляє Agraveri.

«Фермери посадили більше картоплі. Сьогодні в більшості областей України досить хороший урожай. Червень стане вирішальним місяцем по урожаю цього коренеплоду. Схоже, що опадів буде досить. У тих регіонах, де картопля є основною культурою, за попереднім прогнозом буде хороший урожай картоплі, і ми зберемо його на 50% більше, ніж в минулому році», — розповідає Томич.

За його словами, це безпосередньо вплине на цінову політику. У порівнянні з минулим роком картопля буде на 40−50% дешевше.

«Також фермери зазнали величезних збитків через карантин. Адже коли дозрів урожай, вони втратили можливість збувати свою продукцію, через закриття продовольчих ринків. А от що стосується ранніх овочів, таких як огірки, помідори, капуста, ситуація не дуже райдужна. Однак нічого критичного немає. При цьому ціни на них поки високі і найближчим часом опускатися не будуть», — додав експерт.

Іван Томич зазначив, що дефіцит на ринку ранніх овочів перекривають за рахунок ввезення імпортних овочів.

«Що стосується пізніх овочів, зокрема, цибулі, буряка і моркви, поки прогнозувати складно. Не виключаю, що овочі борщового набору в цьому році будуть дешевше, так як, схоже, що урожай буде в цьому році краще, ніж в 2019 році», — підсумував фахівець.

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Теги: Україна, ціна
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