Побачив світ роман про волинських школярів, з якими розправилась радянська влада





Роман відомого українського письменника «Буг» – про реальні події на волинському Поліссі після Другої світової війни, - повідомляє



У романі йдеться про школярів однієї з місцевих шкіл на Волині, де народилася УПА, організували Молодіжну організацію націоналістів, за що були жорстоко покарані радянською владою.



Роман, пересипаний віршами улюбленого поета однієї з головних героїнь роману – Андрія Наюка, – про психологію, філософію, ідеологію патріотизму. В ньому багато романтичного кохання і тілесних утіх, страждання, жертовності й зради, видінь і фантасмагорій, прозрінь і передбачень сучасної війни, хоча написаний він ще 2007 р.



Вставні новели про Золоту Рибку природно інтегрують роман у екзистенцію Буття у всіх його мікро- та макровимірах та пульсаціях.



У романі автор використав розповіді одного з учасників Молодіжної організації націоналістів.



Прізвища і топоніміку автор змінив.



Довідка:



Ігор Зиновійович Павлюк (1 січня 1967, с. Малий Окорськ Локачинського району на Волині) — український письменник, науковець, перекладач.



Лауреат Народної Шевченківської премії (Залізний Мамай), всеукраїнських літературних премій імені Василя Симоненка, імені Бориса Нечерди, імені Маркіяна Шашкевича, імені Григорія Сковороди, міжнародної літературної премії імені Миколи Гоголя «Тріумф», нагороджений міжнародною почесною медаллю «Олександр Довженкo», лауреат премії англійського ПЕН-клубу. Доктор наук із соціальних комунікацій. Член Асоціації європейських письменників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У львівському видавництві «Світ» вийшов новий роман волинянина Ігоря Павлюка «Буг».Роман відомого українського письменника «Буг» – про реальні події на волинському Поліссі після Другої світової війни, - повідомляє Літературна газета.

У романі йдеться про школярів однієї з місцевих шкіл на Волині, де народилася УПА, організували Молодіжну організацію націоналістів, за що були жорстоко покарані радянською владою.Роман, пересипаний віршами улюбленого поета однієї з головних героїнь роману – Андрія Наюка, – про психологію, філософію, ідеологію патріотизму. В ньому багато романтичного кохання і тілесних утіх, страждання, жертовності й зради, видінь і фантасмагорій, прозрінь і передбачень сучасної війни, хоча написаний він ще 2007 р.Вставні новели про Золоту Рибку природно інтегрують роман у екзистенцію Буття у всіх його мікро- та макровимірах та пульсаціях.У романі автор використав розповіді одного з учасників Молодіжної організації націоналістів.Прізвища і топоніміку автор змінив.Ігор Зиновійович Павлюк (1 січня 1967, с. Малий Окорськ Локачинського району на Волині) — український письменник, науковець, перекладач.Лауреат Народної Шевченківської премії (Залізний Мамай), всеукраїнських літературних премій імені Василя Симоненка, імені Бориса Нечерди, імені Маркіяна Шашкевича, імені Григорія Сковороди, міжнародної літературної премії імені Миколи Гоголя «Тріумф», нагороджений міжнародною почесною медаллю «Олександр Довженкo», лауреат премії англійського ПЕН-клубу. Доктор наук із соціальних комунікацій. Член Асоціації європейських письменників.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію