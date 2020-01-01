У Швейцарії шукають пасажира, який забув у потязі понад 3 кілограми золота





Його вартість складає майже 200 тисяч доларів, про це повідомляє



Зазначається, що золото у потязі знайшли в місті Люцерн ще в жовтні 2019 року, але самотужки правоохоронці не змогли встановити власника. Тому вони вирішили звернутися публічно, розраховуючи, що їм допоможуть у пошуках.



Прокуратура Люцерни говорить, що у власника золотого злитка є п'ять років, аби забрати його собі — інакше він перейде в державну власність. Утім як саме правоохоронці планують перевіряти права власності на нього — невідомо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Правоохоронці Швейцарії публічно звернулися з проханням допомогти в пошуку чоловіка, який забув у потязі злиток золота вагою в трохи більше 3 кілограмів.Його вартість складає майже 200 тисяч доларів, про це повідомляє Громадське , посилаючись на BBC.Зазначається, що золото у потязі знайшли в місті Люцерн ще в жовтні 2019 року, але самотужки правоохоронці не змогли встановити власника. Тому вони вирішили звернутися публічно, розраховуючи, що їм допоможуть у пошуках.Прокуратура Люцерни говорить, що у власника золотого злитка є п'ять років, аби забрати його собі — інакше він перейде в державну власність. Утім як саме правоохоронці планують перевіряти права власності на нього — невідомо.

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