У Швейцарії шукають пасажира, який забув у потязі понад 3 кілограми золота
Сьогодні, 04:12
Правоохоронці Швейцарії публічно звернулися з проханням допомогти в пошуку чоловіка, який забув у потязі злиток золота вагою в трохи більше 3 кілограмів.
Його вартість складає майже 200 тисяч доларів, про це повідомляє Громадське, посилаючись на BBC.
Зазначається, що золото у потязі знайшли в місті Люцерн ще в жовтні 2019 року, але самотужки правоохоронці не змогли встановити власника. Тому вони вирішили звернутися публічно, розраховуючи, що їм допоможуть у пошуках.
Прокуратура Люцерни говорить, що у власника золотого злитка є п'ять років, аби забрати його собі — інакше він перейде в державну власність. Утім як саме правоохоронці планують перевіряти права власності на нього — невідомо.
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Його вартість складає майже 200 тисяч доларів, про це повідомляє Громадське, посилаючись на BBC.
Зазначається, що золото у потязі знайшли в місті Люцерн ще в жовтні 2019 року, але самотужки правоохоронці не змогли встановити власника. Тому вони вирішили звернутися публічно, розраховуючи, що їм допоможуть у пошуках.
Прокуратура Люцерни говорить, що у власника золотого злитка є п'ять років, аби забрати його собі — інакше він перейде в державну власність. Утім як саме правоохоронці планують перевіряти права власності на нього — невідомо.
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