Ранок 16 червня: в Україні – 666 нових випадків коронавірусу, з них на Волині – 61
Сьогодні, 08:59
За добу в Україні зареєстрували 666 нових випадків коронавірусу.
Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
За його словами, за останню добу госпіталізували 172 людей, одужали 275 пацієнтів, летальних випадків – 11.
Загалом за весь час пандемії в Україні на корона вірус захворіли 32 476 людей.
Загалом одужали 14 528 осіб.
На Волині за останню добу корона вірус підтвердили у 61 людини. Це один з трьох найвищих показників в Україні (після Львівської та Рівненської областей).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
За його словами, за останню добу госпіталізували 172 людей, одужали 275 пацієнтів, летальних випадків – 11.
Загалом за весь час пандемії в Україні на корона вірус захворіли 32 476 людей.
Загалом одужали 14 528 осіб.
На Волині за останню добу корона вірус підтвердили у 61 людини. Це один з трьох найвищих показників в Україні (після Львівської та Рівненської областей).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Олену Зеленську через коронавірус госпіталізували до лікарні
Сьогодні, 10:15
Де на Волині виявили нові випадки COVID-19 станом на 16 червня
Сьогодні, 10:05
Повідомили про ситуацію з COVID-19 у медзакладах Волині
15 червень, 13:17
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Світязі зливали нечистоти просто у водойму
Сьогодні, 09:27
Курс валют у Луцьку на 16 червня: євро зріс у ціні
Сьогодні, 09:17
Ранок 16 червня: в Україні – 666 нових випадків коронавірусу, з них на Волині – 61
Сьогодні, 08:59