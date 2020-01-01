Ранок 16 червня: в Україні – 666 нових випадків коронавірусу, з них на Волині – 61

За добу в Україні зареєстрували 666 нових випадків коронавірусу.Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’яЗа його словами, за останню добу госпіталізували 172 людей, одужали 275 пацієнтів, летальних випадків – 11.Загалом за весь час пандемії в Україні на корона вірус захворіли 32 476 людей.Загалом одужали 14 528 осіб.На Волині за останню добу корона вірус підтвердили у 61 людини. Це один з трьох найвищих показників в Україні (після Львівської та Рівненської областей).