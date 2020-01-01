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Курс валют у Луцьку на 16 червня: євро зріс у ціні

Курс валют у Луцьку на 16 червня: євро зріс у ціні
Курс долара у Луцьку: купівля – 26.70, а продаж – 26.85.

Євро при купівлі становить – 29.90, продажу – 30.09.

Курс російського рубля: купівля – 0,33, продаж – 0,36.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.65, продаж – 6.78.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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