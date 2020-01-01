У Світязі зливали нечистоти просто у водойму

У селі Світязь на вулиці 8-го Березня виявили чоловіка, що зливав каналізаційну воду просто у водойму.Про це йдеться на сторінці Шацької РДА у facebook.Так, 14 червня надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що о 11.48 водій автомобіля ГАЗ незаконно зливав каналізаційну воду в проточну водойму."Державні номери 1 - АС 45. Зробимо нахабу відомим! Як можна таке робити? Представники районної гілки влади роблять все можливе для того аби покращити екологічну ситуацію в районі, проводять будівництво каналізаційної мережі, прокладають дороги. Дбають про благоустрій прибережної смуги навколо озера Світязь, а тут таке", - йдеться в повідомленні.