На Луганщині поліцейський викинув дружину з балкона на очах у маленької доньки





Її близькі побоюються, що винуватець може уникнути покарання, оскільки служить у поліції, - пише



Крик душі



Сімейна трагедія розігралася в ніч на 9 червня у багатоповерхівці на вул. Менделєєва, а перша інформація про це з'явилася в соціальних мережах 14 червня. Її розмістила кума постраждалої.



Вона емоційно розповіла, що сталося, назвала ім'я, а також місце роботи поліцейського.



Друзі та рідні постраждалої жінки побоюються, що справу спробують "зам'яти".



"Олексій – поліцейський, його батько (вітчим) – підполковник поліції у відставці, мама займає не останню посаду в податковій. Тому боїмося, що Олексію все зійде з рук", – додала кума.



За її словами, саме вітчиму став дзвонити чоловік Даші, коли викинув її з балкона.



Лежала на асфальті і благала про допомогу



OBOZREVATEL додзвонився батькові постраждалої жінки. Він підтвердив сам факт події і повідомив, що перебуває поруч із дочкою. Скупо і гірко сказав про зятя: "Напився і викинув мою дочку з балкона..."



Потім передав трубку кумі дочки, яка розповіла про обставини події зі слів Дарини.



За її словами, Даша й Олексій увечері 8 червня випили по кілька келихів вина. Потім чоловік пішов, а повернувся нібито сильно п'яним.



"Розгорілася сварка, він почав кричати, що не платитиме аліменти, та й з донькою сидіти не буде. А в підсумку вийшло так, що почав жбурляти Дашу по квартирі, давав ляпаса, почалася бійка. Дарина вибігла на балкон, кричала, кликала на допомогу: "Допоможіть, будь ласка, хто-небудь, викличте поліцію, мене чоловік б'є!" Сусіди чули. А Олексій вийшов за нею на балкон, за руки хапав. Вона просила відпустити, але чоловік їй сказав: "Якщо зараз не замовкнеш, я тебе викину, задушу, вб'ю тут". І коли Даша засумнівалася, той підняв підняв її на руки і викинув з 4-го поверху", – розповіла кума.



Молоду жінку врятувало диво – дерево під балконом і шиферний дашок погасили швидкість. Але впала вона все-таки на асфальт.



"Пацани – я свій!"



Подруга постраждалої стверджує, що поліцейський не відразу спустився до дружини. А став виривати з рук сусідів телефони, не даючи дзвонити ні в "швидку", ні в поліцію. Набрати нібито змогли тільки мешканці будинку навпроти.



"А коли патрулька під'їхала, Олексій закричав на всю: "Я свій, пацани, все нормально!". Його ніхто не затримав, експертизу ніхто не робив. Хоча Даша була в свідомості і там же на місці заявила, що це чоловік її викинув із балкона", – додала кума.



За словами близьких, у Дарини в декількох місцях зламана рука (відкритий перелом), зламані ребра, пробита легеня, травма голови, садна і гематоми по тілу



На сайті НАЗК є декларація Олексія Конєва, в якій зазначено, що він служив у батальйоні поліції особливого призначення.



Розлучитися не дали, але аліменти вимагала



Сусіди кажуть, що в родині, дійсно, давно було не дуже добре, проте на питання, чому ніхто не спробував допомогти – відповідають: "Чужа сім'я повна загадок, а може, все налагодилося б".



"Олексій ображав Дашу вже дуже довго, і є тому свідки. Я особисто бачила, як він її бив. Даша подавала на розлучення, але оскільки дитині менше року, сказали, що можна тільки подати на аліменти – що вона і зробила", – додала кума постраждалої жінки.



Водночас Даша не скаржилась у поліцію на побиття чоловіка, оскільки "він сам – поліція".



Сестра постраждалої розповіла, що коп не раз кричав на Дашу, вона показувала близьким синці. Перед тим, як викинути її з балкона, чоловік штовхнув дівчину, і та впала на однорічну доньку.



Шість днів свободи



У територіальному управлінні Державного бюро розслідувань OBOZREVATEL повідомили, що відомості про те, що сталося в Сєвєродонецьку внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Попередня кваліфікація – ст. 15 КК України (замах на злочин) та ч.1 ст. 115 КК України (умисне вбивство).



"Йде досудове розслідування, встановлюються всі обставини події. Станом на сьогодні, 15 червня, підозру ще не оголошено, запобіжний захід не обраний", – зазначили в ДБР.



Простою мовою, поліцейський, якого дружина звинувачує у скоєнні тяжкого злочину, зараз перебуває на волі.

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