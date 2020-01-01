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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Де на Волині виявили нові випадки COVID-19 станом на 16 червня

Де на Волині виявили нові випадки COVID-19 станом на 16 червня
За даними Волинського обласного лабораторного центру, за останню добу на Волині зареєстрували 61 новий випадок захворювання на COVID-19: м. Луцьк – 20, Луцький район – 4, Ківерцівський район – 13, Володимир-Волинський район – 10, м. Нововолинськ – 3, Іваничівськи район – 2, Ратнівський район – 3, Камінь-Каширський район – 2, по одному випадку у Рожищенському, Ковельському, Турійському, Любешівському районах. Одужало за добу 10 осіб. Два випадки хвороби завершились летально (померли мешканка Камінь-Каширського району, віком 48 років та мешканець м. Луцька, віком 66 років).

Про це повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.

Загалом станом на 16 червня в області зареєстрували 1499 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР.Одужало 462 особи. 45 випадків хвороби завершились летально.

За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:

м. Луцьк – 298 випадків, в т.ч. 7 летальних;
Луцький район – 114 випадків, в т.ч. 3 летальних;
м.Ковель – 221 випадок, в тому числі 7 летальних;
Ковельський район – 28 випадків, в тому числі 1 летальний;
Ківерцівський район – 204 випадки, в т.ч. 6 летальних;
Володимир-Волинський район – 166 випадків, в т.ч. 2 летальних;
м. Нововолинськ – 90 випадків, в т.ч. 6 летальних;
Іваничівський район – 24 випадки;
Камінь-Каширський район – 73 випадки, в т.ч. 6 летальних;
Маневицький район – 59 випадків, в тому числі 4 летальних;
Старовижівський район – 56 випадків, в т.ч. 2 летальних;
Горохівський район – 36 випадків;
Любомльський район – 26 випадків;
Любешівський район – 24 випадки;
Ратнівський район – 24 випадки, в т.ч. 1 летальний;
Турійський район – 23 випадки;
Локачинський район – 11 випадків;
Рожищенський район – 11 випадків;
Шацький район – 10 випадків.
За попередню добу надійшло 57 повідомлень про підозру на COVID-19.

В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією протестовано 10 155 осіб, в тому числі за останню добу – 200 осіб.


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Теги: коронавірус, Волинь, статистика, райони
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