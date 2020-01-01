Де на Волині виявили нові випадки COVID-19 станом на 16 червня

За даними Волинського обласного лабораторного центру, за останню добу на Волині зареєстрували 61 новий випадок захворювання на COVID-19: м. Луцьк – 20, Луцький район – 4, Ківерцівський район – 13, Володимир-Волинський район – 10, м. Нововолинськ – 3, Іваничівськи район – 2, Ратнівський район – 3, Камінь-Каширський район – 2, по одному випадку у Рожищенському, Ковельському, Турійському, Любешівському районах. Одужало за добу 10 осіб. Два випадки хвороби завершились летально (померли мешканка Камінь-Каширського району, віком 48 років та мешканець м. Луцька, віком 66 років).Про це повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.Загалом станом на 16 червня в області зареєстрували 1499 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР.Одужало 462 особи. 45 випадків хвороби завершились летально.За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:м. Луцьк – 298 випадків, в т.ч. 7 летальних;Луцький район – 114 випадків, в т.ч. 3 летальних;м.Ковель – 221 випадок, в тому числі 7 летальних;Ковельський район – 28 випадків, в тому числі 1 летальний;Ківерцівський район – 204 випадки, в т.ч. 6 летальних;Володимир-Волинський район – 166 випадків, в т.ч. 2 летальних;м. Нововолинськ – 90 випадків, в т.ч. 6 летальних;Іваничівський район – 24 випадки;Камінь-Каширський район – 73 випадки, в т.ч. 6 летальних;Маневицький район – 59 випадків, в тому числі 4 летальних;Старовижівський район – 56 випадків, в т.ч. 2 летальних;Горохівський район – 36 випадків;Любомльський район – 26 випадків;Любешівський район – 24 випадки;Ратнівський район – 24 випадки, в т.ч. 1 летальний;Турійський район – 23 випадки;Локачинський район – 11 випадків;Рожищенський район – 11 випадків;Шацький район – 10 випадків.За попередню добу надійшло 57 повідомлень про підозру на COVID-19.В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією протестовано 10 155 осіб, в тому числі за останню добу – 200 осіб.