У Луцьку знову взялися шукати причини смороду

У Луцьку за місяць отримали понад сотню звернень від мешканців міста, які скаржилися на неприємний запах.Про це йшлося у вівторок, 16 червня, під час оперативної наради у Луцькраді.Директор ЦНАПурозповіла, що за місяць на лінію оперативного реагування мерії надійшло 116 дзвінків, що стосувалися поширення неприємного запаху в Луцьку. Телефонували мешканці центральної та привокзальної частин міста, мікрорайону ЛПЗ, вулиць Львівської та Новочерчицької.Начальник відділу екологіїповідомила, що на сьогодні виявили ряд порушень як на території Луцька, так і за його межами. Зокрема, була порушена герметичність колодязів на каналізаційних колекторах «Луцькводоканалу». На сьогодні цю проблему ліквідували. Також знайшли окремі порушення самовільного підключення каналізаційних стоків до мереж зливової каналізації на вулицях Яровиця, Міліційній, Тесленка.На території Княгининівської, Липинської та Підгайцівської ОТГ існують примітивні споруди комунальних стоків, які використовують приватні перевізники для зливу з асенізаційних машин. Контроль за вмістом та об’ємом нечистот ніхто не здійснює. Через це направили листи до правоохоронців та РДА.«Неприємні запахи, що виникають у місті, носять локальних характер. Їх поширення пов’язане з метеорологічними характеристиками, зокрема напрямком вітру та його силою. При високій температурі повітря та низькому тиску сморід посилюється», - відзначила Лисак. Посадовиця додала, що концентрація забруднюючих речовин нешкідлива для здоров’я лучан.