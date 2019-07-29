Грози і сильний вітер: синоптики попереджають про погіршення погодних умов
Сьогодні, 10:56
У вівторок, 16 червня, майже по всій Україні очікують погіршення погодних умов.
Про це йдеться на сайті ДСНС України.
"За даними УкрГідрометцентру, вдень 16 червня в Україні, крім Сумщини, Харківщини та Луганщини, грози, в окремих районах град і шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомлені.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 16 червня
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Про це йдеться на сайті ДСНС України.
"За даними УкрГідрометцентру, вдень 16 червня в Україні, крім Сумщини, Харківщини та Луганщини, грози, в окремих районах град і шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомлені.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 16 червня
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