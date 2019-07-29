Грози і сильний вітер: синоптики попереджають про погіршення погодних умов





Про це йдеться на сайті ДСНС України.



"За даними УкрГідрометцентру, вдень 16 червня в Україні, крім Сумщини, Харківщини та Луганщини, грози, в окремих районах град і шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомлені.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У вівторок, 16 червня, майже по всій Україні очікують погіршення погодних умов.Про це йдеться на сайті ДСНС України."За даними УкрГідрометцентру, вдень 16 червня в Україні, крім Сумщини, Харківщини та Луганщини, грози, в окремих районах град і шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомлені.

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