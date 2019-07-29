вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Грози і сильний вітер: синоптики попереджають про погіршення погодних умов

Грози і сильний вітер: синоптики попереджають про погіршення погодних умов
У вівторок, 16 червня, майже по всій Україні очікують погіршення погодних умов.

Про це йдеться на сайті ДСНС України.

"За даними УкрГідрометцентру, вдень 16 червня в Україні, крім Сумщини, Харківщини та Луганщини, грози, в окремих районах град і шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомлені.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 16 червня

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: грози, шквали, синоптики, погода
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чому люди не вірять у коронавірус і чому через нього проклинають журналістів
Рекордна кількість виявлених випадків коронавірусу за добу на Волині: як це пояснюють епідеміологи
Заборонили дитсадки, спортзали і богослужіння з прихожанами: на Волині скасували більшість карантинних послаблень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Петра Порошенка помер батько
Сьогодні, 11:28
Повідомили, коли випускникам луцьких шкіл вручатимуть свідоцтва про здобуття освіти
Сьогодні, 11:07
Грози і сильний вітер: синоптики попереджають про погіршення погодних умов
Сьогодні, 10:56
Як у Луцьку в умовах карантину працюють дитсадки
Сьогодні, 10:55
У Луцьку знову взялися шукати причини смороду
Сьогодні, 10:44
Схожі новини
Синоптики попередили про град та шквали на Заході України Синоптики попередили про град та шквали на Заході України
29 липень, 2019, 12:55
Штормове попередження: на Заході України очікують грози і шквали Штормове попередження: на Заході України очікують грози і шквали
22 червень, 2019, 11:30
У західних областях України – град і шквали У західних областях України – град і шквали
06 червень, 2019, 09:21
На Україну сунуть грози На Україну сунуть грози
24 квітень, 2019, 17:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Суддя з Луцька, яка не впоралася з кваліфікаційними іспитами, пішла у відставку
Сьогодні, 12:01
 0
Востаннє бачили у Ківерцях: розшукують молодого чоловіка
Сьогодні, 11:54
 0
На Волині – смертельна аварія: легковик злетів у кювет
Сьогодні, 11:47
 0
У Ківерцях мотоцикліст збив дитину на велосипеді
Сьогодні, 11:43
 0
У Петра Порошенка помер батько
Сьогодні, 11:28
 0
Медіа
відео
1/8