Повідомили, коли випускникам луцьких шкіл вручатимуть свідоцтва про здобуття освіти





Про це йшлося у вівторок, 16 червня, під час оперативної наради у Луцькраді.



Начальник управління освіти Зіновія Лещенко розповіла, що, якщо в Україні проходитиме процедура ЗНО, на початку серпня випускники отримають свідоцтва про повну загальну середню освіту.



У випадку, якщо тестування таки відмінять, свідоцтва видадуть до 1 липня.



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