Повідомили, коли випускникам луцьких шкіл вручатимуть свідоцтва про здобуття освіти
Сьогодні, 11:07
Розповіли, коли у Луцьку випускникам шкіл планують вручати свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти.
Про це йшлося у вівторок, 16 червня, під час оперативної наради у Луцькраді.
Начальник управління освіти Зіновія Лещенко розповіла, що, якщо в Україні проходитиме процедура ЗНО, на початку серпня випускники отримають свідоцтва про повну загальну середню освіту.
У випадку, якщо тестування таки відмінять, свідоцтва видадуть до 1 липня.
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Про це йшлося у вівторок, 16 червня, під час оперативної наради у Луцькраді.
Начальник управління освіти Зіновія Лещенко розповіла, що, якщо в Україні проходитиме процедура ЗНО, на початку серпня випускники отримають свідоцтва про повну загальну середню освіту.
У випадку, якщо тестування таки відмінять, свідоцтва видадуть до 1 липня.
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