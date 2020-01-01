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Повідомили, коли випускникам луцьких шкіл вручатимуть свідоцтва про здобуття освіти

Повідомили, коли випускникам луцьких шкіл вручатимуть свідоцтва про здобуття освіти
Розповіли, коли у Луцьку випускникам шкіл планують вручати свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти.

Про це йшлося у вівторок, 16 червня, під час оперативної наради у Луцькраді.

Начальник управління освіти Зіновія Лещенко розповіла, що, якщо в Україні проходитиме процедура ЗНО, на початку серпня випускники отримають свідоцтва про повну загальну середню освіту.

У випадку, якщо тестування таки відмінять, свідоцтва видадуть до 1 липня.

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Теги: свідоцтво, освіта, Луцьк
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