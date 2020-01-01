У Петра Порошенка помер батько





Про це повідомляє пресслужба партії "Європейська солідарність" у Facebook.



"Сьогодні перестало битися серце великої людини праці, хлібороба, громадського та політичного діяча, Героя України, батька п’ятого Президента України Олексія Івановича Порошенка. Все своє життя він присвятив служінню Україні, розвитку її економіки, дбав про людей", - йдеться у повідомленні.



У партії висловлюють співчуття Петру Порошенку та його дружині Марині, усім рідним і близьким з приводу тяжкої втрати.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Батько п'ятого президента України, громадський та політичний діяч Олексій Порошенко помер у вівторок, 16 червня.Про це повідомляє пресслужба партії "Європейська солідарність" у Facebook."Сьогодні перестало битися серце великої людини праці, хлібороба, громадського та політичного діяча, Героя України, батька п’ятого Президента України Олексія Івановича Порошенка. Все своє життя він присвятив служінню Україні, розвитку її економіки, дбав про людей", - йдеться у повідомленні.У партії висловлюють співчуття Петру Порошенку та його дружині Марині, усім рідним і близьким з приводу тяжкої втрати.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію