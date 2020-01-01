вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Петра Порошенка помер батько

У Петра Порошенка помер батько
Батько п'ятого президента України, громадський та політичний діяч Олексій Порошенко помер у вівторок, 16 червня.

Про це повідомляє пресслужба партії "Європейська солідарність" у Facebook.

"Сьогодні перестало битися серце великої людини праці, хлібороба, громадського та політичного діяча, Героя України, батька п’ятого Президента України Олексія Івановича Порошенка. Все своє життя він присвятив служінню Україні, розвитку її економіки, дбав про людей", - йдеться у повідомленні.

У партії висловлюють співчуття Петру Порошенку та його дружині Марині, усім рідним і близьким з приводу тяжкої втрати.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Олексій Порошенко, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чому люди не вірять у коронавірус і чому через нього проклинають журналістів
Рекордна кількість виявлених випадків коронавірусу за добу на Волині: як це пояснюють епідеміологи
Заборонили дитсадки, спортзали і богослужіння з прихожанами: на Волині скасували більшість карантинних послаблень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині – смертельна аварія: легковик злетів у кювет
Сьогодні, 11:47
У Ківерцях мотоцикліст збив дитину на велосипеді
Сьогодні, 11:43
У Петра Порошенка помер батько
Сьогодні, 11:28
Повідомили, коли випускникам луцьких шкіл вручатимуть свідоцтва про здобуття освіти
Сьогодні, 11:07
Грози і сильний вітер: синоптики попереджають про погіршення погодних умов
Сьогодні, 10:56
Схожі новини
На Волині – смертельна аварія: легковик злетів у кювет На Волині – смертельна аварія: легковик злетів у кювет
Сьогодні, 11:47
Під Одесою померла спортсменка, якій стало погано під час марафону Під Одесою померла спортсменка, якій стало погано під час марафону
15 червень, 11:54
На Рівненщині дитину вбило деталлю, що відлетіла від вантажівки. ФОТО На Рівненщині дитину вбило деталлю, що відлетіла від вантажівки. ФОТО
14 червень, 07:20
Два летальні випадки від коронавірусу за добу: померли онкохворі волиняни Два летальні випадки від коронавірусу за добу: померли онкохворі волиняни
12 червень, 13:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Востаннє бачили у Ківерцях: розшукують молодого чоловіка
Сьогодні, 11:54
 0
На Волині – смертельна аварія: легковик злетів у кювет
Сьогодні, 11:47
 0
У Ківерцях мотоцикліст збив дитину на велосипеді
Сьогодні, 11:43
 0
У Петра Порошенка помер батько
Сьогодні, 11:28
 0
Повідомили, коли випускникам луцьких шкіл вручатимуть свідоцтва про здобуття освіти
Сьогодні, 11:07
 0
Медіа
відео
1/8