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У Ківерцях мотоцикліст збив дитину на велосипеді

У Ківерцях мотоцикліст збив дитину на велосипеді
У райцентрі Ківерці 35-річний мотоцикліст збив 8-річного велосипедиста.

Автопригода сталась 15 червня на вулиці Жовтневій. Обоє учасників ДТП отримали тілесні ушкодження. Мотоцикліста госпіталізували, - інформує сектор комунікації Волинської області.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань з ч. 2 ст. 286 та ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України відповідно. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Триває слідство.



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Теги: аварія, Ківерці, постраждалі
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