У Ківерцях мотоцикліст збив дитину на велосипеді





Автопригода сталась 15 червня на вулиці Жовтневій. Обоє учасників ДТП отримали тілесні ушкодження. Мотоцикліста госпіталізували, - інформує сектор комунікації Волинської області.



Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань з ч. 2 ст. 286 та ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України відповідно. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.



Триває слідство.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У райцентрі Ківерці 35-річний мотоцикліст збив 8-річного велосипедиста.Автопригода сталась 15 червня на вулиці Жовтневій. Обоє учасників ДТП отримали тілесні ушкодження. Мотоцикліста госпіталізували, - інформує сектор комунікації Волинської області.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань з ч. 2 ст. 286 та ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України відповідно. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.Триває слідство.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію