На Волині – смертельна аварія: легковик злетів у кювет





Смертельна аварія трапилася учора, 15 червня, пише ГУНП у Волинській області.



За кермом автомобіля перебував 35-річний житель Луцького району. Внаслідок автопригоди водій транспортного засобу загинув на місці.



Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань з ч. 2 ст. 286 та ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України відповідно. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.



Триває слідство.

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