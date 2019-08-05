Поліція за день вилучила майже 2 тисячі рослин маку на Волині
Сьогодні, 20:17
На Волині за добу поліцейські вилучили у жителів області майже 2 тисячі рослин маку.
Так, 15 червня, на присадибній ділянці жителя Турійського району, дільничні офіцери поліції виявили понад півтори тисячі рослин маку снодійного, - йдеться на сайті ГУНП у Волинській області.
Цього ж дня, на городі, належному жительці Іваничівського району, поліцейські виявили 176 стебел незаконного посіву маку, дещо менше – 110 - виявили на присадибній ділянці жительки Горохівського району.
Рослини маку вилучили та направили на дослідження.
Досудові розслідування, розпочаті за ч. 1 ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України, тривають. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, арешту строком до шести місяців, або до трьох років обмеження волі.
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Так, 15 червня, на присадибній ділянці жителя Турійського району, дільничні офіцери поліції виявили понад півтори тисячі рослин маку снодійного, - йдеться на сайті ГУНП у Волинській області.
Цього ж дня, на городі, належному жительці Іваничівського району, поліцейські виявили 176 стебел незаконного посіву маку, дещо менше – 110 - виявили на присадибній ділянці жительки Горохівського району.
Рослини маку вилучили та направили на дослідження.
Досудові розслідування, розпочаті за ч. 1 ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України, тривають. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, арешту строком до шести місяців, або до трьох років обмеження волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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