вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Поліція за день вилучила майже 2 тисячі рослин маку на Волині

Поліція за день вилучила майже 2 тисячі рослин маку на Волині
На Волині за добу поліцейські вилучили у жителів області майже 2 тисячі рослин маку.

Так, 15 червня, на присадибній ділянці жителя Турійського району, дільничні офіцери поліції виявили понад півтори тисячі рослин маку снодійного, - йдеться на сайті ГУНП у Волинській області.

Цього ж дня, на городі, належному жительці Іваничівського району, поліцейські виявили 176 стебел незаконного посіву маку, дещо менше – 110 - виявили на присадибній ділянці жительки Горохівського району.

Рослини маку вилучили та направили на дослідження.

Досудові розслідування, розпочаті за ч. 1 ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України, тривають. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, арешту строком до шести місяців, або до трьох років обмеження волі.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: мак, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чому люди не вірять у коронавірус і чому через нього проклинають журналістів
Рекордна кількість виявлених випадків коронавірусу за добу на Волині: як це пояснюють епідеміологи
Заборонили дитсадки, спортзали і богослужіння з прихожанами: на Волині скасували більшість карантинних послаблень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Митрополит Михаїл вперше відвідав волинське село. ФОТО
Сьогодні, 20:40
Поліція за день вилучила майже 2 тисячі рослин маку на Волині
Сьогодні, 20:17
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 17 червня
Сьогодні, 20:00
У місті на Волині через спалах коронавірусу закрили усі відділення «ПриватБанку»
Сьогодні, 19:43
На Волині викрили підприємливого чоловіка, який нелегально організував пункт прийому металобрухту
Сьогодні, 19:30
Схожі новини
На Волині поліцейські знищили майже тисячу рослин маку На Волині поліцейські знищили майже тисячу рослин маку
05 серпень, 2019, 08:32
У волинському селі поліцейські виявили наркомана У волинському селі поліцейські виявили наркомана
26 липень, 2019, 08:32
Двох волинянок викрили на незаконному вирощуванні маку Двох волинянок викрили на незаконному вирощуванні маку
12 липень, 2019, 08:32
Судили волинянку, яка незаконно вирощувала мак Судили волинянку, яка незаконно вирощувала мак
04 жовтень, 2018, 08:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Митрополит Михаїл вперше відвідав волинське село. ФОТО
Сьогодні, 20:40
 0
Поліція за день вилучила майже 2 тисячі рослин маку на Волині
Сьогодні, 20:17
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 17 червня
Сьогодні, 20:00
 0
У місті на Волині через спалах коронавірусу закрили усі відділення «ПриватБанку»
Сьогодні, 19:43
 0
На Волині викрили підприємливого чоловіка, який нелегально організував пункт прийому металобрухту
Сьогодні, 19:30
 0
Медіа
відео
1/8