Поліція за день вилучила майже 2 тисячі рослин маку на Волині

На Волині за добу поліцейські вилучили у жителів області майже 2 тисячі рослин маку.Так, 15 червня, на присадибній ділянці жителя Турійського району, дільничні офіцери поліції виявили понад півтори тисячі рослин маку снодійного, - йдеться на сайті ГУНП у Волинській області.Цього ж дня, на городі, належному жительці Іваничівського району, поліцейські виявили 176 стебел незаконного посіву маку, дещо менше – 110 - виявили на присадибній ділянці жительки Горохівського району.Рослини маку вилучили та направили на дослідження.Досудові розслідування, розпочаті за ч. 1 ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України, тривають. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, арешту строком до шести місяців, або до трьох років обмеження волі.