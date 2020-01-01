На «Ягодині» затримали на хабарі двох митників. ФОТО
Сьогодні, 12:08
На хабарі затримали двох державних інспекторів митного поста «Ягодин».
За попередньою інформацією, митники вимагали та одержали 400 доларів США та 2 400 гривень за безперешкодне здійснення митного оформлення транспортних засобів, - інформує пресслужба Державного бюро розслідувань.
Так, 16 червня 2020 слідчі ДБР затримали посадовців в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України після одержаннями ними неправомірної вигоди.
У разі доведення вини, затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.
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За попередньою інформацією, митники вимагали та одержали 400 доларів США та 2 400 гривень за безперешкодне здійснення митного оформлення транспортних засобів, - інформує пресслужба Державного бюро розслідувань.
Так, 16 червня 2020 слідчі ДБР затримали посадовців в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України після одержаннями ними неправомірної вигоди.
У разі доведення вини, затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.
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Ще ні одного не посадили...
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