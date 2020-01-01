На коронавірус захворів волинський прикордонник
Сьогодні, 12:15
Минулої доби підтвердили два нові випадки інфікування коронавірусом у Чернівецькій та Волинській областях.
Про це повідомляє пресслужба Держприкордонної служби України.
Станом на 16 червня за результатами тестування військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України зафіксували 73 позитивних тестів на COVID-19.
Із загальної кількості військовослужбовців та працівників Держприкордонслужби, які отримали лабораторне підтвердження захворювання на коронавірус, одужали 45, ще 27 осіб продовжує лікуватися – 7 стаціонарно та 20 – амбулаторно, один помер.
Також під контролем медиків наразі знаходяться більше 200 прикордонників, які контактували з хворими. Вони знаходяться на самоізоляції, деякі з них ізольовані в підрозділах та обсерваторах.
Підрозділи охорони здоров’я Держприкордонслужби постійно контролюють процес лікування хворих, визначають коло контактних осіб, відслідковують стан їх самопочуття та забезпечують проведення експрес-тестів чи ПЛР-діагностики на наявність захворювання.
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Про це повідомляє пресслужба Держприкордонної служби України.
Станом на 16 червня за результатами тестування військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України зафіксували 73 позитивних тестів на COVID-19.
Із загальної кількості військовослужбовців та працівників Держприкордонслужби, які отримали лабораторне підтвердження захворювання на коронавірус, одужали 45, ще 27 осіб продовжує лікуватися – 7 стаціонарно та 20 – амбулаторно, один помер.
Також під контролем медиків наразі знаходяться більше 200 прикордонників, які контактували з хворими. Вони знаходяться на самоізоляції, деякі з них ізольовані в підрозділах та обсерваторах.
Підрозділи охорони здоров’я Держприкордонслужби постійно контролюють процес лікування хворих, визначають коло контактних осіб, відслідковують стан їх самопочуття та забезпечують проведення експрес-тестів чи ПЛР-діагностики на наявність захворювання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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